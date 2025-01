Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi’ne kazandırılan “Gevher Nesibe Tıbbi Simülasyon Merkezi”nin açılışı gerçekleştirildi.KAYSERİ (İGFA) - ERÜ Tıp Fakültesi Gevher Nesibe Derslikleri’nde düzenlenen açılışa; Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, ERÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Oktay Özkan, Prof. Dr. M. Hakan Poyrazoğlu, ERÜ Genel Sekreteri Prof. Dr. İbrahim Narin, ERÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Dursun, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kayseri Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhami Çelik, İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İŞKUR İl Müdürü Ayşe Ak, ERÜ Genel Sekreter Yardımcıları Prof. Dr. Afşın Alper Cerit ile Dr. Oktay Musa Kayırga, Tıp Fakültesi Hastaneler Başhekimi Prof. Dr. İbrahim Halil Kafadar, Senato Üyeleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Açılışta konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, ERÜ ile her zaman gurur duyduklarını belirterek, “Erciyes Üniversitesi her geçen gün Türkiye' de başarı çıtalarını yukarı çıkarmakta” dedi. Vali Gökmen Çiçek, şunları kaydetti: “Büyükşehir Belediyesinin Erciyes Üniversitesi’ne ve Tıp Fakültesi’ne verdiği destek çok büyük ve inkar edilemez. Bu da çok önemli bir hizmet. Erciyes Üniversitesi’ne sahip bir ilin valisi olmak çok mutluluk verici bir şey. Türkiye’nin neresine gitsek, meslektaşlarımızla nerede buluşsak Erciyes Üniversitesi’nin geldiği noktayı, araştırma üniversiteleri içerisinde ki geldiği noktayı anlattığımızda, gerçekten gurur duyuyoruz. Şimdi yapılan bu hizmet de Tıp Fakülteleri içerisinde, başkanımın bu hediyesiyle dört beş üniversiteden birisi haline geldik yine. Dolayısıyla ilkleri yapan Erciyes Üniversitesi her geçen gün Türkiye de başarı çıtalarını yukarı çıkarmakta. Bunu sadece biz söylemiyoruz. İnanın Erciyes Üniversitesini dışarıdan dinlediğimde çok daha büyük gurur duyuyorum.”

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ise konuşmasında Tıp eğitiminin önemine dikkat çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü: “ Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Üniversitemizin en önemli fakültelerinden birisi. 40 yıldan fazla bir sağlık alanında vermiş olduğu, yapmış olduğu araştırmalarla, çalışmalarla adeta bir bölge hastanesinden öte uluslararası nitelikteki bir tıp fakültesidir. Bu noktada olmasında emeği geçen her kademedeki dostlarımıza ve meslektaşlarımıza minnet duyuyor, teşekkür ediyorum. Tıp fakültesinde eğitim çok önemli. Günün koşullarına uygun eğitimle kendimizi yenilememiz lazım. Bu anlayış içerisinde de hekimlikteki kural gereği önce zararlı olmamak sonra faydalı olmak kuralı içerisinde en donanımlı en eğitimli şekilde, doktorlarımızın yetişiyor olması lazım. Burada emeği geçen dostlarımıza da teşekkür ediyorum.”

Rektör Prof. Dr. Fatih Altun ise konuşmasında ERÜ Tıp Fakültesi’nin ülkeye etki ve katkılarının her geçen gün aratarak devam ettiğini belirterek, “ ‘Gevher Nesibe Tıbbi Simülasyon Merkezi’nde öğrencilerimizin çağdaş bir şekilde, rahat bir uygulama alanı olan simülasyon merkezinde kaliteli bir eğitim alarak, daha başarılı tıp doktorları olarak yetişmelerini canı gönülden arzu ediyoruz” dedi.

Ülkedeki sayılı simülasyon merkezlerinden birisinin ERÜ’ye kazandırılmasında başta Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç olmak üzere, tüm emeği geçenlere teşekkür eden Rektör Prof. Dr. Altun, “Türkiye de sayılı olan merkezlerin birinde gençlerimizin laboratuvar imkanlarının ortaya konulması stratejik bir öneme sahiptir. Gevher Nesibe Tıbbi Simülasyon Merkezi öğrencilerimize hayırlı olsun” diye konuştu.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Dursun da konuşmasında simülasyon merkezi hakkında bilgi vererek, “Tıp eğitiminin kalitesi arttırmayı ve sağlık çalışanlarımızın pratik becerilerini geliştirmeyi amaçlayan yenilikçi bir proje. Günümüzde tıbbi simülasyon merkezleri, sağlık profesyonellerinin hata payını en aza indirmek, hastalarımıza en iyi hizmeti sunmalarına olanak tanıyan kritik yapılardır” şeklinde konuştu.

Tıp Fakültesi Hastaneler Başhekimi Prof. Dr. İbrahim Halil Kafadar da simülasyon merkezinin öğrencilere ve öğretim üyelerine verimli bir şekilde hizmet edeceğini belirterek Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a teşekkür etti.

Konuşmaların ardından “Gevher Nesibe Tıbbi Simülasyon Merkezi’nin açılışı gerçekleştirildi. Açılışın ardından Vali Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Rektör Prof. Dr. Fatih Altun ve davetliler simülasyon merkezini gezerek, bilgi aldılar.

Gerçek yaşama yakın koşul ve ortamlarda sanal gerçeklik ve simülatörlerle mezuniyet öncesi tıp fakültesi öğrencilerinin ve mezuniyet sonrası uzmanlık öğrencilerinin güvenli koşullar çerçevesinde bilgi, beceri ve tutumlarını geliştirerek, bu becerilerini klinik ortamlarına yansıtmalarını sağlamak amacıyla açılışı gerçekleştirilen Gevher Nesibe Tıbbi Simülasyon Merkezi’nde; “Tam Boy Yetişkin Gelişmiş Temel Yaşam Desteği Simülatörü”, “Travma Eğitim Modeli, Oskültasyon Eğitim Modeli”, “Yetişkin Yarım Boy Gösterge CPR Eğitim Modeli”, “Sanal Hasta Simülatörü, Teşhis Ultrason Simülatörü”, “Sanal Hasta Simülatörü”, “Laparoskopi Cerrahi Eğitim Simülatörü”, “TEE ve TTE Simülatörü” yer almakta.