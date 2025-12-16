Konya ve Ankara'da düzenlenen kapanış toplantılarında, TEMA Vakfı, iki yıllık saha çalışmaları ve kadim tarım bilgilerini günümüz teknolojileriyle birleştiren 'Kuraklık Ustaları Projesi'nin çıktıları paylaşıldı. Genç çiftçilere yönelik eğitim modülleri ve raporlar kamuoyuna sunuldu.

ANKARA (İGFA) - TEMA Vakfı, Konya ve Ankara'da gerçekleştirdiği kapanış toplantılarıyla, 'Kuraklık Ustaları Projesi' kapsamındaki iki yıllık saha çalışmalarının sonuçlarını kamuoyuna tanıttı.

Konya toplantısında TEMA Vakfı Çevre Politikaları ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Eylem Tuncaelli ile TEMA Vakfı Konya İl Temsilcisi Mehmet Emin Yıldırım açış konuşmalarını yaptı. Katılımcılara, tarımın iklim değişikliği ve kuraklıkla ilişkisi ele alınırken, danışman Prof. Dr. Erhan Akça kadim tarım bilgileri ve bunların modern teknolojilerle uygulanabilirliğini örneklerle aktardı.

Ankara'daki toplantıda ise Tuncaelli'ye, Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Mekin Tüzün, TEMA Vakfı Danışmanı Dr. Hikmet Öztürk ve TEMA Vakfı Ankara İl Temsilcisi Nevzat Özer eşlik etti. Tüzün, kuraklık ve iklim değişikliği ile mücadelede yerel bilgi ve geleneksel yöntemlerin önemine dikkat çekerken, Öztürk saha görüşmelerinden elde edilen verilerin, çiftçiler için somut ve uygulanabilir çözümler sağladığını vurguladı.

Proje kapsamında Konya'nın Karapınar, Ereğli ve Beyşehir ilçelerinde genç çiftçilere eğitimler düzenlenirken, 70 yaş üzeri deneyimli çiftçilerle yapılan görüşmelerle kuraklığa dirençli geleneksel üretim pratikleri kayıt altına alındı. Elde edilen bilgiler agroekolojik yaklaşımlarla birleştirilerek kapsamlı eğitim modülleri oluşturuldu.

Projeden çıkan yayınlar arasında Yerel Arazi Kullanımı Uygulamaları El Kitabı, Genç Çiftçilerin Kuraklık ve İklime Uyum Algısı Raporu ve Kurak Bölgeler İçin Dayanıklı Tarım Kılavuzu yer alıyor. Tuncaelli, bu yayınların kurak bölgelerde tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini desteklemeyi, çiftçilerin iklim değişikliğine uyum kapasitesini artırmayı ve karar vericiler için yol gösterici olmayı amaçladığını ifade etti.