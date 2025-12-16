Antalya'da Muratpaşa Belediyesi Çifte Kuyular Yaşlı Evi üyeleri, ördükleri rengârenk atkı, bere ve kazaklarla Çocuk Esirgeme Kurumu'ndaki minikleri içini ısıtacak.

ANTALYA (İGFA) - Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir tekstil mağazası tarafından bağışlanan ipler, Yaşlı Evi üyelerinin elinde yeniden hayat buluyor.

Hem yaşlıların üretken ve keyifli zaman geçirmesini sağlayan hem de çocukların yüzünü güldüren bu çalışma, anlamlı bir sosyal sorumluluk projesine dönüşüyor.

Yaşlı Evi üyelerinin büyük bir emekle hazırladığı atkı, bere ve kazaklar yeni yılda Çocuk Esirgeme Kurumu'na teslim edilecek.

Proje, Muratpaşa'da kuşaklar arası dayanışmayı güçlendirirken, toplumsal paylaşım kültürünü de görünür kılıyor.