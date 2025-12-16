Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı faaliyet gösteren İzmit Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi, öğrencilerine yönelik 'canlı çiçek tanzimi' konulu eğitsel bir workshop düzenledi. Etkinlikte öğrenciler, profesyonel çiçek tasarımının temel ilkelerini öğrenerek rengârenk çiçeklerden kendi buketlerini oluşturdu.

KOCAELİ (İGFA) - Workshop kapsamında öğrencilere çiçekçilik mesleğinin temel malzemeleri ve kullanım teknikleri tanıtıldı.

Ders sırasında kesme çiçekler, yeşillikler, tanzim kapları, çiçek makası, teller, kurdele, rafya, krepon kâğıdı gibi pek çok araç ve materyalin işlevi anlatıldı. Öğrenciler bu malzemeleri yakından tanıyarak kendi buket tasarımlarını uygulama fırsatı buldu. Bu kapsamda atölyede öğrenciler, birbirinden farklı kokulara sahip çiçekleri sevdiklerine hediye etmek için özenle hazırladı. Kimi öğrenciler eğitim sonunda yaptığı buketi annesine götürmeyi tercih ederken, kimileri ise öğretmenlerine hediye etmek için kendi tasarımlarını hazırladı.

BEYAZ KALPLER'DE 8 AYLIK EĞİTİM

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İzmit Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi'nde 8 ay boyunca aşçı yardımcılığı, pastacılık, grafik tasarım, kuaförlük ve güzellik uzmanlığı, barista ve servis eleman yardımcılığı gibi mesleki alanlarda eğitim alıyor. Ayrıca müzik, cam-boncuk, beden eğitimi ve çeşitli spor branşlarında hobi atölyeleri düzenleniyor.

Merkeze kabul edilen öğrenciler eğitim süresi boyunca öğle yemeği, servis imkânı gibi tüm hizmetlerden ücretsiz yararlanıyor. Programı başarıyla tamamlayan gençlere ise Kocaeli Üniversitesi ve Halk Eğitim Merkezi onaylı Mesleki Yeterlilik Belgeleri veriliyor.