Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in seçim döneminde verdiği sözlerden biri daha hayata geçiyor. Başkan Güler'in girişimleriyle yatırım programına alınan Ulubey ilçesinde doğalgaz altyapı çalışmaları başladı. Yüklenici firma tarafından ilk kazmanın vurulmasıyla birlikte Ulubey, kısa süre içinde doğalgaz konforuna kavuşacak.

ORDU (İGFA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde yürüttüğü başarılı projeleri Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinde de sürdüren Başkan Güler, Ordu genelinde önemli alt ve üstyapı yatırımlarına imza atmaya devam ediyor. Seçim meydanlarında verilen sözlerin bir bir yerine getirilmesi, vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanıyor.

ULUBEY'DE İLK KAZMA VURULDU

Uzun yıllar yalnızca sahil kesiminde hissedilen doğalgaz konforu, yapılan çalışmalarla sahil bandını aşarak diğer ilçelere ulaşıyor. Ulubey ilçesinde başlatılan altyapı çalışmalarıyla Ordu'da doğalgaza kavuşan ilçe sayısı 13'e yükselmiş olacak.

ORDU'DA DOĞALGAZ AĞI GENİŞLİYOR

Başkan Güler'in girişimleriyle Ordu'da bugüne kadar Altınordu, Gülyalı, Kabadüz, Gürgentepe, Gölköy, Fatsa, Perşembe, Ünye, Aybastı, Kumru, Korgan ve Akkuş ilçelerinde doğalgaz çalışmaları tamamlandı. Ulubey'in de bu ilçelere eklenmesiyle doğalgaz hizmeti verilen ilçe sayısı 13'e ulaşacak.

BAŞKAN TÜRKCAN'DAN TEŞEKKÜR

Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan, ilçede başlayan çalışmalar dolayısıyla Başkan Güler'e teşekkür ederek, 'İlçemiz için tarihi günlerden birini yaşıyoruz. Vatandaşlarımıza söz verdiğimiz doğalgaz için bugün ilk kazma vuruldu. Emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Alparslan Bayraktar'a ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler'e teşekkür ediyorum' dedi.

Öte yandan Ulubey ilçesinde başlatılan doğalgaz çalışmalarının 2026 yılında evlere bağlantı yapılacak aşamaya gelmesi bekleniyor.