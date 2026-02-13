Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes Kayak Merkezi'nde düzenlediği Kış Spor Festivali ile spor, eğlence ve rekabet dolu iki gün yaşatacak. 14-15 Şubat'ta gerçekleşecek festival, her yaştan katılımcıyı Erciyes'in zirvesinde buluşturacak.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kış turizminin amiral gemisi Erciyes Kayak Merkezi'nde düzenlediği Kış Spor Festivali ile kente bir kez daha hareket ve heyecan katıyor. Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi'nin vizyoner yatırımları ve master planı doğrultusunda dünya standartlarına kavuşan Erciyes, 14-15 Şubat tarihlerinde spor ve eğlence dolu etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Dünyanın en iyi 25 kayak merkezi arasında yer alarak Türkiye'yi başarıyla temsil eden Erciyes Kayak Merkezi, 19 mekanik tesisi, 41 pisti ve 112 kilometrelik pist uzunluğu ile yerli ve yabancı misafirlerin gözdesi olmayı sürdürüyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonuyla gerçekleşecek Kış Spor Festivali ise Erciyes'in bu güçlü altyapısını sosyal ve sportif etkinliklerle taçlandıracak.

Geçtiğimiz hafta olumsuz hava koşulları nedeniyle bu haftaya ertelenen festival, 14 Şubat Cumartesi günü saat 10.00'da başlayacak. İki gün boyunca sürecek etkinliklerde gece kayağı gösterisi, atla geçiş gösterisi, karda yakartop, slackline, lazer run, balon futbolu, çuval yarışı, halat çekme, kar voleybolu, lastik yuvarlama yarışı, snowball (kar topu) yarışı ve labirent oryantiring parkuru gibi birbirinden renkli organizasyonlar katılımcılarla buluşacak.

Festivalin ilk günü saat 19.00'da gerçekleştirilecek gece kayağı gösterisi ise Erciyes'te görsel bir şölen sunacak. 15 Şubat Pazar günü de devam edecek etkinlikler, kış sporları tutkunlarına unutulmaz bir hafta sonu yaşatacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen festival boyunca katılımcılara sıcak çorba, salep ve sucuk ekmek ikramı da yapılacak. Büyükşehir, hem sportif faaliyetler hem de sosyal etkinliklerle Erciyes'i dört mevsim yaşayan bir cazibe merkezi haline getirme vizyonunu sürdürüyor.

Spor, eğlence ve kış coşkusunun zirvede yaşanacağı Erciyes Kış Spor Festivali'ne tüm vatandaşlar davet edildi.