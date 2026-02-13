Gebze Belediyesi ve Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen 'Gebze Okur' projesi kapsamında yazar Nurullah Genç, Gebzelilerle bir araya geldi. Gebze Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programa vatandaşların ilgisi yoğun oldu.

KOCAELİ (İGFA) - Gebze Okur projesi kapsamındaki programa; Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürü Şenol Pekgöz ve Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Yıldırım da katılarak öğrenciler ve edebiyatseverlerle birlikte söyleşiyi takip etti.

Program öncesi kısa bir selamlama konuşması gerçekleştiren Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, 'Milli Eğitim Müdürlümüzle birlikte bu projeye başlarken karşılığını bulacağına inanıyordum. Bu akşam da bunun bir kez daha ispatını yaptınız. Ben emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Bu projeye gönüllü olarak katılan eğitimcilerimize, öğrencilerimize ve velilerine şükranlarımı sunuyor, iyi ki varsınız diyorum' ifadelerini kullandı.

'BAŞARI BEDEL İSTER' SÖYLEŞİSİNE YOĞUN İLGİ

Yazar Nurullah Genç, 'Başarı Bedel İster' konulu söyleşisinde hem hayat tecrübelerini hem de başarıya giden yolda ödemenin kaçınılmaz olduğu bedelleri samimi bir dille paylaştı.

Genç konuşmasında, 'Dünyanın ne halde olduğunu görüyorsunuz. Dünyanın gerçekten yeni bir dünyaya ihtiyacı var. Bu sebeple başarılı olmak bizim için sıradan bir kavram olmaktan çıktı. Belki de en önemli kavramımız; başarılı olmak zorundayız' sözleriyle özellikle gençlere önemli mesajlar verdi.

Söyleşi sırasında sevilen şiirlerini de seslendiren Nurullah Genç, salonu dolduran Gebzelilere duygu dolu anlar yaşattı.

Programın sonunda Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz tarafından yazar Nurullah Genç'e günün anısına tablo takdim edildi.