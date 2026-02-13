Osmangazi Belediyesi'nin düzenlediği 'Türkülerde Buluşalım' konserinde Türk Halk Müziği Korosu, Ördekli Kültür Merkezi'ni dolduran sanatseverlere unutulmaz bir türkü gecesi yaşattı.

BURSA (İGFA) - Gerçekleştirdiği çalışmalarla kültür ve sanatı kentin her kesimine ulaştırmayı amaçlayan Osmangazi Belediyesi, 'Türkülerde Buluşalım' konseriyle Bursalı sanatseverleri bir araya getirdi. Şef Fatih Şengöçmen yönetimindeki Osmangazi Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, titizlikle hazırlandığı programda Anadolu'nun sevilen ezgilerini başarıyla seslendirdi. Adeta türkü şölenine dönüşen konserde katılımcılar, dillere pelesenk olmuş eserlere hep bir ağızdan eşlik ederek gecenin coşkusunu doyasıya hissetti.

Koro performanslarının yanı sıra sahnelenen solo dinletiler de büyük beğeni toplarken, dinleyiciler Anadolu'nun ezgileriyle hem duygusal hem de keyifli anlara tanıklık etti. Program sonunda sanatseverleri selamlayan Koro Şefi Fatih Şengöçmen, gösterilen ilgiden dolayı mutluluğunu ifade etti. Geceye katılan vatandaşlar ise etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirerek, kültür-sanat çalışmalarına verdiği destek nedeniyle Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkür etti.

Program sonunda CHP Bursa İl Başkan Yardımcısı İsmail Altay, Şef Fatih Şengöçmen'e plaket takdiminde bulundu.