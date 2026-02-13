İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin evsel organik atıkları kaynağında ayrıştırarak toprağa kazandırmayı hedefleyen bokaşi kompost projesine İzmirliler yoğun ilgi gösterdi. HİM (Alo 153) üzerinden bir haftada yaklaşık 2 bin gönüllü hane başvurdu.

İZMİR (İGFA) - İzmir'de organik mutfak atıkları artık çöpe değil, toprağa dönüşüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan bokaşi (bokashi) kompost uygulaması, kısa sürede büyük ilgi gördü.

Gönüllü hanelerin HİM - Hemşehri İletişim Merkezi (Alo 153) üzerinden başvurduğu projeye ilk haftada yaklaşık 2 bin talep geldi.

Proje ilk olarak Konak'ta Kültür ve Alsancak mahallelerinde başladı; ardından Karşıyaka'da Bostanlı ve Yalı, Bornova'da ise Ergene, Erzene, EVKA 3 ve Kazım Dirik mahallelerinde eğitimlerin ardından kompost setleri dağıtıldı. Belediye, ilk etapta 10 bin kova ile uygulamayı yaygınlaştırmayı hedefliyor.

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kompost Üretimi ve Geri Kazanım Şube Müdürlüğü yetkilileri, Başkan Dr. Cemil Tugay'ın talimatıyla kurulan müdürlüğün kısa sürede yoğun talep aldığını belirterek vatandaşların projeye 'olağanüstü ilgi' gösterdiğini ifade etti. Yetkililer, küresel iklim krizi ve su sıkıntısına karşı toprak verimliliğini artırmayı amaçladıklarını vurguladı.

Kokusuz ve pratik bir yöntem olan bokaşi sistemi sayesinde; meyve-sebze atıkları, yemek artıkları ile çay ve kahve posası özel kovalar içinde, az oksijenli ortamda yararlı mikroorganizmalarla fermente ediliyor. Böylece atıkların çöp sahalarına gitmesi önlenirken sera gazı salımı azaltılıyor. Elde edilen fermente ürün toprak düzenleyici olarak kullanılırken, ortaya çıkan sıvı da doğal gübreye dönüştürülebiliyor.

Vatandaşlar isterlerse ürettikleri kompostu kendi bahçelerinde değerlendirebilecek; talep edenlerin kompostları ise belediye ekiplerince toplanarak park, bahçe ve tarımsal alanlarda kullanılacak.

İzmir'de başlayan uygulamanın büyüyerek devam etmesi ve kentin sürdürülebilir çevre hedeflerine katkı sağlaması bekleniyor.