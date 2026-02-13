Batı Trakya Türkleri Yönetici ve Sanayici İşadamları Derneği'nin (BATISİAD) geçtiğimiz günlerde yapılan genel kurulunda oybirliği ile göreve getirilen Yönetim Kurulu, ilk toplantısını yaptı. Görev dağılımı sonucunda başkan yardımcıları, genel sekreter ve sayman üye ile yönetim kurulu üyelerinin görev alanları belirlendi.

BURSA (İGFA) - Ahmet Er'in başkanlığındaki BATISİAD'ın Yönetim Kurulu'nda başkan vekilliği görevine Salih Altuğ getirildi,

Altuğ aynı zamanda ekonomi ve OSB'lerden sorumlu olacak. BATISİAD'da başkan yardımcıları; Ali Ömeroğlu, Gürcan Yılmaz, İkbal İbrahimoğlu, İbrahim İsmailoğlu ve Cihat Yusufoğlu olurken, genel sekreterliğe Rafet Emin Demir, Sayman üyeliğe ise Hasip Semerci seçildi.

Kuruluştan itibaren olduğu gibi bu dönemde de Batı Trakya kökenli girişimcilerin Türkiye'deki ve Balkanlar'daki sesi olma misyonuyla faaliyetlere devam edeceklerini belirten BATISİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Er, 'Türkiye ve Batı Trakya arasında kurulan bağın önemi bir sembolü konumunda olan BATISİAD olarak, dernek merkezimizin tamamlanması ile birlikte Bursa ekonomisi ve ülke ekonomisiyle ilgili etkinlikler gerçekleştireceğiz. Amacımız hem üyelerimizin gelişimlerine katkıda bulunmak, hem de ekonomiye katma değer sağlamak' dedi.

Ahmet Er başkanlığındaki Yönetim Kurulu görev dağılımı şöyle oldu:

Yönetim Kurulu Başkan Vekili : Salih Altuğ (Ekonomi ve OSB'lerden Sorumlu)

(Ekonomi ve OSB'lerden Sorumlu) Yönetim Kurulu Başkan Yrd. : Ali Ömeroğlu (Tanıtım, Medya ve Organizasyonlardan Sorumlu)

(Tanıtım, Medya ve Organizasyonlardan Sorumlu) Yönetim Kurulu Başkan Yrd. : Gürcan Yılmaz (Dış İlişkilerden Sorumlu)

(Dış İlişkilerden Sorumlu) Yönetim Kurulu Başkan Yrd. : İkbal İbrahimoğlu (İdari İşlerden Sorumlu)

(İdari İşlerden Sorumlu) Yönetim Kurulu Başkan Yrd. : İbrahim İsmailoğlu (STK'lardan Sorumlu)

(STK'lardan Sorumlu) Yönetim Kurulu Başkan Yrd. : Cihat Yusufoğlu (Halkla İlişkilerden Sorumlu)

(Halkla İlişkilerden Sorumlu) Genel Sekreter : Rafet Emin Demir

Sayman : Hasip Semerci

Yönetim Kurulu Üyesi : Ekrem Tuna (Ar-Ge'den Sorumlu)

(Ar-Ge'den Sorumlu) Yönetim Kurulu Üyesi : Adnan Yakupoğlu (Sosyal İşlerden Sorumlu)

(Sosyal İşlerden Sorumlu) Yönetim Kurulu Üyesi : Halit Şefikoğlu (Yerel Yönetimlerden Sorumlu)

(Yerel Yönetimlerden Sorumlu) Yönetim Kurulu Üyesi : İsmail Tatar (Sanayi ve KOBİ'lerden Sorumlu)

(Sanayi ve KOBİ'lerden Sorumlu) Yönetim Kurulu Üyesi : Kadir Güleryüz (Genç Girişimcilerden Sorumlu)

(Genç Girişimcilerden Sorumlu) Yönetim Kurulu Üyesi : Rıdvan Hatipoğlu (Üretim ve Ticari İşlerden Sorumlu)

Öte yandan yeni dönemde Yüksek İstişare Kurulu Başkanlığı görevine ise Rıdvan Güler getirildi.