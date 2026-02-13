İzmir2de Menemen Türkelli'de yağışlı havalarda sürücüler ve yayalar için risk oluşturan su birikmesi sorunu tarihe karışıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZSU'nun öz kaynaklarıyla, 25 milyon liralık yatırımla yürütülen 1,1 kilometrelik yağmur suyu hattı çalışması sayesinde trafik güvenliği de artırılmış olacak.

İZMİR (İGFA) - Yoğun yağışlarda su birikintileri nedeniyle sık sık sorun yaşanan Menemen Türkelli'de kalıcı altyapı çözümü hayata geçiriliyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZSU Genel Müdürlüğü tarafından Çanakkale Karayolu ile Türkelli Mahallesi kesişiminde başlatılan yağmur suyu hattı çalışmaları hızla ilerliyor. İZSU Genel Müdürlüğü'nün öz kaynaklarıyla, 25 milyon liralık yatırımla yürütülen 1,1 kilometrelik hattın 30 gün içinde tamamlanması hedefleniyor.

Yoğun trafik ve yaya sirkülasyonuna rağmen çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü belirten İZSU İşletmeler 1. Bölge Daire Başkanlığı Menemen Teknik Şube Müdürü Murat Molva, bu bölgeden özellikle yağışlı dönemlerde yoğun şikâyetler aldıklarını ifade ederek, 'Kısa sürede projemizi hazırlayarak sahaya indik. Yaklaşık 1,1 kilometrelik yağmur suyu hattı ile su birikintisi sorununu kalıcı olarak çözüme kavuşturacağız. İmalatın 15'inci günündeyiz ve çalışmanın yaklaşık yüzde 40'ını tamamladık. Proje tamamlandığında Türkelli Mahallesi çevresi ile Çanakkale Karayolu bağlantısında yıllardır yaşanan yağmur suyu birikimi ve buna bağlı ulaşım sorunları sona erecek' dedi.

Menemen Yıldırım Mahallesi Muhtarı Mine Özcan, yürütülen çalışmanın mahalle için büyük önem taşıdığını söyledi.

Havza planları doğrultusunda yürütülen projeyle yaklaşık 775 dönümlük alanda oluşan yağmur suları toplanarak, 1000 ve 1400 milimetre çapındaki beton borular aracılığıyla Azapkan Deresi'ne güvenli şekilde iletilecek. İmalat kapsamında çeşitli noktalarda muayene bacaları ve yağmur suyu ızgaraları da yapılacak.

Çalışmalar, yoğun trafik akışı ve yaya sirkülasyonu dikkate alınarak planlanırken, günlük yaşamın ve ticari faaliyetlerin en az düzeyde etkilenmesi hedefleniyor.