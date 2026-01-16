Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, belediyede gerçekleşen ziyaretlerde kadın teşkilatlarından yargı mensuplarına, sivil toplum temsilcilerinden iş dünyasına kadar birçok önemli ismi ağırlayarak istişare ve dayanışma mesajı verdi.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, şehrin sosyal, ekonomik ve kurumsal yapısına katkı sunan önemli ziyaretleri makamında kabul etmeyi sürdürüyor. Başkan Büyükkılıç, farklı alanlardan gelen konuklarla Kayseri'nin gelişimi adına yürütülen çalışmalar üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Bu kapsamda AK Parti Kayseri İl Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar, ilçe kadın kolları başkanları ve yürütme kurulu üyeleri Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Kadınların toplumsal hayatta üstlendikleri role dikkat çeken Başkan Büyükkılıç, azimleri ve fedakârlıklarıyla her alanda fark oluşturan kadın teşkilatlarına teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Başkan Büyükkılıç, Anadolu Oto Galericiler Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Metin Tuzcuoğlu'nu da makamında ağırladı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükkılıç, oto galerici esnafının Kayseri ekonomisine sunduğu katkının önemine vurgu yaptı.

Uluslararası düzeyde gerçekleşen ziyarette ise Türk Diasporası Kadınlar Birliği Heyeti Genel Başkanı ve Almanya'da görev yapan Savcı Jasmin Ayla Şahin ile Avrupa Göç Kütüphanesi Başkanı Adil Dönmez, Başkan Büyükkılıç ile bir araya geldi. Büyükkılıç, kültürel hafızanın korunmasına yönelik yürütülen faaliyetleri takdirle karşıladığını ifade etti.

Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (AKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Refik Onur Kılıçer ve beraberindeki heyeti de kabul eden Başkan Büyükkılıç, ihracatın şehir ve ülke ekonomisi açısından taşıdığı stratejik öneme dikkat çekti.

Öte yandan Develi Cumhuriyet Başsavcısı Evren Yozgat ile Develi Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Tarık Sarıduman da Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Büyükkılıç, hukuk ve adalet camiasıyla uyumlu iş birliğinin önemine vurgu yaparak nazik ziyaretleri için teşekkür etti.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri'yi ortak akıl, istişare ve güçlü iş birlikleriyle daha ileriye taşımaya kararlılıkla devam edeceklerini ifade etti.