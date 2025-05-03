Kayseri Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Abdullah Gül Üniversitesi iş birliğiyle “Afet Farkındalığında Kendi Kamu Spotumu Kendim Yapıyorum” sloganıyla yürütülen projeyle, lise öğrencileri hem afet farkındalığı kazandı hem de kamu spotunu kendileri hazırladı.KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın vizyonuyla, kenti afetlere karşı dirençli hale getirmek ve toplumsal farkındalığı arttırmak amacıyla yürütülen çalışmalar çeşitlenerek devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Abdullah Gül Üniversitesi iş birliğiyle “Afet Farkındalığında Kendi Kamu Spotumu Kendim Yapıyorum” adlı özgün bir proje hayata geçirildi.

Proje kapsamında Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde eğitim gören 9. ve 10. sınıf öğrencilerinden seçilen 18 kişilik grup, Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından verilen “Afet Farkındalığı ve Yangın Eğitimi”ne katıldı.

Eğitimin ikinci aşamasında ise Abdullah Gül Üniversitesi öğrencileri tarafından medya üretimine dair kamera, ışık, uyarlama, yönetmenlik, yazarlık, ses ve yapımcılık gibi başlıklarda temel eğitimler verildi. İnteraktif uygulamalarla desteklenen bu eğitim sürecinde, öğrenciler kamu spotlarını kendi senaryoları ve kreatif fikirleriyle hayata geçirdi.

Kamu spotu çekimleri, kreatif drama oyunları ve samimi atölye sohbetleriyle zenginleştirilen proje, gençlerin afet konusunda bilinçlenmesine katkı sağlarken, medya alanında da temel beceriler edinmelerine imkân sundu.

Projeye dair bilgiler veren Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Daire Başkanı Gonca Arın, “Projemizin adı, ‘Kendi Kamu Spotunu Kendin Yap’. Abdullah Gül Üniversitesi ortaklığı ile yapıyoruz. İl Milli Eğitim Müdürlüğü’müzün seçtiği 9 ve 10’uncu sınıflardan 18 öğrenciyi 3 günlük bir eğitim sürecine tabi tuttuk. İlk gün çocuklarımıza afet farkındalığı ve yangın eğitimi verdik. İkinci ve üçüncü günlerde ise senaryo ve kısa film çekme eğitimi verdik. Daha sonra çocuklarımız kendi kamu spotlarını kendi yapacak ve aralarından ilk üçü seçmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

Amaçlarının afet farkındalığını toplumun her kesimine yaymak olduğunu kaydeden Arın, “İyi bir afet yönetiminin aslında böyle olabileceğini düşünüyoruz. Katkılarından dolayı Abdullah Gül Üniversitesi yöneticilerine, idarecilerine ve akademisyenlerine teşekkür ediyorum” dedi.