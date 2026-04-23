Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın başkanlık koltuğuna, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 3'üncü sınıf öğrencisi Zeynep Edis oturdu. Çocuk Başkan Edis, 'Bugünün çocukları değil, yarının doktorları, öğretmenleri, mühendisleri, yöneticileriyiz' dedi.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın Ankara programı dolayısıyla şehir dışında bulunması nedeniyle, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında başkanlık görevini vekâleten yürüten Başkan Vekili Ahmet Bostancı, makam koltuğunu temsili olarak Mehmet Alçı İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencisi 9 yaşındaki Zeynep Edis'e devretti.

Çocuk Başkan, Büyükşehir Koltuğuna Oturdu

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 106'ncı yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çerçevesinde düzenlenen ziyarette, çocukların heyecanı ve mutluluğu dikkat çekti. Ziyarete, Mehmet Alçı İlkokulu Müdürü Sabri Ekinci, Öğretmen Nuri Narlı ile öğrenciler Zeynep Edis'in yanı sıra Feyza Bayatgil, Hamza Emir Çiftçioğlu ve İbrahim Eymen Işıklı katıldı.

Bostancı: 'Çocuklarımız Geleceğimizin Teminatıdır'

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde çocukları ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını ifade eden Başkan Vekili Ahmet Bostancı, 23 Nisan'ın anlam ve önemine vurgu yaptı. Bostancı, 'Büyük bir gurur ve coşkuyla kutladığımız bu özel günde, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, şükranlarımızı sunuyoruz. Bu bayram, geleceğimizin teminatı olan çocuklara verilen değerin en somut göstergesidir. Evlatlarımızın bayramını kutluyor, kendilerine hoş geldiniz diyorum' ifadelerini kullandı.

'Bizler Yarının Doktorları, Öğretmenleri, Mühendisleri, Yöneticileriyiz'

Başkanlık koltuğuna oturan Çocuk Başkan Zeynep Edis ise yaptığı konuşmada, 23 Nisan'ın çocuklara duyulan güvenin en büyük göstergesi olduğunu belirtti. Edis, 'Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağanı, bizim bayramımızdır. Atatürk, bu büyük günü biz çocuklara armağana ederek, aslında geleceğe duyduğu güveni göstermiştir' dedi.

Ülkeyi daha aydınlık yarınlara taşımak için çok çalışacaklarını ifade eden Edis, 'Bizler cumhuriyet ile birlikte özgür olma, hayal kurma ve kendi geleceğini şekillendirme gücü kazanan bugünün çocukları değil, yarının doktorları, öğretmenleri, mühendisleri, yöneticileriyiz. Ülkemizi daha aydınlık, daha modern yarınlara taşımak için çok çalışacağız. Atamızın mirası olan cumhuriyete sonsuza kadar sahip çıkacağız' diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç'a Teşekkür

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a teşekkür eden Edis, 'Burada bulunmamızı sağlayan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Memduh Büyükkılıç'a teşekkür ederim. Dünyada çocuklara armağan edilmiş tek bayram olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramımız kutlu olsun' diyerek sözlerini tamamladı.

Başkan Vekili Bostancı'nın 'Bir talimatınız var mı?' sorusuna ise Edis, herhangi bir talimatının olmadığını ifade ederek, teşekkür etti.

Ziyaret sonunda günün anısına çocuklara çeşitli hediyeler ve ikramlar takdim edildi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde gerçekleşen bu anlamlı buluşma, 23 Nisan'ın coşkusunu yansıtan özel anlara sahne oldu.