Kayseri Büyükşehir Belediyesi kuruluşlarından Spor A.Ş. bünyesinde faaliyetlerine devam eden Erciyes Kayak Okulu, sömestr dönemi kayak ve snowboard eğitimlerine başladı.KAYSERİ (İGFA) - Genç dostu, Yılın En iyi Avrupa Spor Şehri ve 'Altın Bayrak' sahibi Kayseri, kentteki turizmin lokomotifi konumunda Erciyes'te başta kayak olmak üzere sporun hemen her türüne yer vermeye devam ediyor.

Bu kapsamda Erciyes Kayak Okulu, sömestir dönemi kayak ve snowboard eğitimlerine başlarken, eğitimlere ise ilgi yoğun oldu.

Yetişkin kursunun yanı sıra sömestir tatiline girecek öğrenciler için de özel bir paket hazırlayan Spor A.Ş., Erciyes Kayak Merkezi’nde çocuklara unutulmaz bir yarıyıl tatili yaşatmak için düzenlediği eğitimleri başlattı.

2024 Avrupa Spor Şehirleri arasında "Yılın En İyi Spor Şehri" seçilen Kayseri’de Büyükşehir Belediyesi, kış turizminin yanı sıra kentte kayak sporunun gelişimini hedefleyen Kayak Okulu ile kayak ve snowboard kursları düzenlemeye devam ederken, sömestir tatilinde de öğrenciler unutulmadı.

Spor A.Ş., yarıyıl tatiline özel kurslarına start vererek öğrencilerin tatili dolu dolu geçirmesine imkân tanıyor. Kayak Okulu’nda kayak ve snowboard kurslarında öğrenciler için unutamayacakları bir deneyim sunan Büyükşehir’in ilgi gören kurslarında öğrenciler, kayak yapmanın püf noktalarını öğrenmeye başladı.

Sömestr Dönemi Paketleri ile öğrencilere, Erciyes Kayak Merkezi’nde nitelikli ve keyifli bir yarıyıl tatili sunmak için gayret eden Spor A.Ş. Kayak Okulu’nun 1.250 TL katılım ücretli kursu, iki hafta boyunca farklı seanslar şekilde planlandı. Sömestr Dönemi Paketleri, kurs ücretine; servis, snowboard, snowboard ayakkabısı, kayak, kayak ayakkabısı, baston, kask, gözlük, teleferik ve öğle yemeği dâhil olarak kayak severlere sunuldu.