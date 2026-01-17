Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılı boyunca hayata geçirdiği yatırım, hizmet ve vizyon projeleriyle ulusal ve uluslararası düzeyde birçok prestijli ödüle layık görülürken, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın liderliğinde yürütülen çalışmalar ödüllerle taçlandırıldı.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılında Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın öncülüğünde yürütülen planlı, sürdürülebilir ve yenilikçi belediyecilik anlayışıyla yalnızca hizmet üretmekle kalmadı, ortaya koyduğu çalışmalarla birçok saygın kurum ve kuruluş tarafından ödüle layık görüldü. Yıl boyunca farklı alanlarda kazanılan ödüller, Kayseri'nin yerel yönetimde geldiği noktayı ve Büyükşehir Belediyesi'nin vizyoner yaklaşımını gözler önüne serdi.

2025 yılının ilk ödülü, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kayseri Şubesi tarafından Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne verildi. Büyükşehir Belediyesi, sürdürülebilir şehircilik anlayışı doğrultusunda hayata geçirdiği çalışmalar sayesinde 'Türkiye Yüzyılı Sürdürülebilir Şehir Vizyonu Ödülü'ne layık görüldü. Bu ödül, yılın daha başında Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin vizyonunun takdir gördüğünü ortaya koydu.

15 Şubat 2025'te Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin bilim ve teknoloji alanındaki çalışmaları TÜBİTEM Zirvesi'nde ödülle taçlandırıldı. Büyükşehir Belediyesi'nin bilim üssü Kayseri Bilim Merkezi, akıllı şehircilik ve bilimsel altyapıya yönelik uzun vadeli ve istikrarlı çalışmaları dolayısıyla 'Uzun Soluklu Emek' Ödülü'nü aldı.

13 Nisan 2025'te, Kent&Başkan 2025 Ödülleri kapsamında Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 'A-Kayseri Yapay Zekâ Aracı' projesiyle Akıllı Şehircilik Ödülü'ne layık görüldü. Başkan Büyükkılıç'a ödülünü Kayseri Valisi Gökmen Çiçek takdim etti.

Bu ödülün hemen ardından, 16 Nisan 2025'te Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı himayelerinde düzenlenen AUS Türkiye - Ulaşımda Aklın Yolu Ödülleri kapsamında, 'Akıllı Ulaşım Sistemleri Yönetimi ve Raporlama Platformu' ile Jüri Özel Ödülü kazandı.

3 Haziran 2025'te düzenlenen Geleneksel Kayseri Turizm Ödülleri Töreni'nde Kayseri Büyükşehir Belediyesi, turizmin dört farklı alanında ödüle layık görüldü. Kış turizmi alanında Erciyes A.Ş., kültür ve inanç turizmi alanında Kent Tarihi ve Tanıtımı Daire Başkanlığı, spor turizmi alanında Spor A.Ş. ve gastronomi alanında Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı ödül aldı. Törende Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'a da turizme sunduğu katkılar dolayısıyla plaket takdim edildi.

19 Kasım 2025'te Kayseri Büyükşehir Belediyesi, KentFest 2025 kapsamında, ilk etabı 950 milyon TL bütçeli Suriçi Camikebir Kentsel Dönüşüm Projesi ile 'En İyi Tarihi Alan Dönüşümü Yapan Belediye' ödülüne layık görüldü. Bu ödül, Kayseri'nin tarihi dokusunu koruyarak geleceğe taşıyan yaklaşımın önemli bir göstergesi oldu.

12 Aralık 2025'te Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Belçika'nın Brüksel kentinde Avrupa Parlamentosu'nda düzenlenen 2025 ACES Europe Ödül Gecesi'nde 'En Aktif Belediye' ödülünü aldı. Uluslararası düzeyde kazanılan bu ödül, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin spor, hareketlilik ve aktif şehir vizyonunun Avrupa'da da karşılık bulduğunu ortaya koydu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 2025 yılı boyunca farklı alanlarda alınan ödüllerin, belediyecilik anlayışlarının doğal bir sonucu olduğunu belirterek şu değerlendirmelerde bulundu: 'Kayseri'yi yönetirken temel hedefimiz; günü kurtaran değil, geleceği planlayan bir belediyecilik anlayışıyla hareket etmektir. Akıllı şehircilikten sürdürülebilir çevre politikalarına, bilim ve teknolojiden kültür ve turizme kadar her alanda attığımız adımların böylesine saygın platformlarda karşılık bulması, yürüttüğümüz çalışmaların doğru bir zeminde ilerlediğini göstermektedir. Bu ödüller, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin tüm birimlerinin, emek veren çalışma arkadaşlarımızın ve bizlere her zaman destek olan hemşehrilerimizin ortak başarısıdır. Kayseri'yi daha yaşanabilir, daha üretken ve geleceğe daha güçlü hazırlanan bir şehir haline getirmek için aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz.'