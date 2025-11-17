Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların doğayla iç içe, temiz ve konforlu bir ortamda vakit geçirebilmesi için kent genelindeki yeşil alanlarda bakım çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Dilovası Millet Bahçesi'nde kapsamlı temizlik, ot biçimi ve bitki dikimi çalışmaları gerçekleştiriyor.

KOCAELİ (İGFA) - Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, millet bahçesinin her köşesinde titiz bir temizlik çalışması yürütüyor. Çöp toplama, piknik masaları ve oturma alanlarının temizliği düzenli aralıklarla yapılarak vatandaşlara hijyenik bir ortam sunuluyor. Ayrıca tırpanla ot biçimi ve toprak tesviyesi çalışmaları da bahçe genelinde sürdürülüyor. Bu sayede alan, hem görsel olarak daha düzenli bir görünüme kavuşuyor hem de vatandaşlar için daha güvenli hale geliyor.

YENİ BİTKİLERLE RENKLENEN BİR BAHÇE

Büyükşehir Belediyesi, mevsim koşullarına uygun bitki türlerinin dikimini gerçekleştirerek, Dilovası Millet Bahçesi'nin doğal güzelliğini artırıyor. Yeni çiçek ve bitki türleriyle alanın renk paleti zenginleşirken, bölgedeki yeşil alan miktarı da artıyor. Bu çalışmalar yalnızca estetik bir katkı sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda çevre bilincinin güçlenmesine ve doğayla uyumlu bir yaşam alanı oluşturulmasına da katkıda bulunuyor.

Dilovası Millet Bahçesi, yapılan düzenli bakım ve peyzaj çalışmaları sayesinde gün geçtikçe daha fazla vatandaş tarafından tercih ediliyor. Ailelerin, çocukların ve doğaseverlerin uğrak noktası haline gelen bahçe, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin çevreye ve yaşam kalitesine verdiği önemin en güzel örneklerinden biri olarak öne çıkıyor.