Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin vatandaşlara sunduğu ve büyük ilgi gören geleneksel lezzetlerden kaynar, yeni yılda da Mersinlilerin içini ısıttı. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen kaynar ikramlarının duraklarından biri de Yoğurt Pazarı oldu.

MERSİN (İGFA) - Vatandaş sirkülasyonunun ve esnaf yoğunluğunun yüksek olduğu noktada yapılan dağıtımlar, hem vatandaşlar hem de bölge esnafı tarafından memnuniyetle karşılandı. Soğuk havada ikram edilen kaynarlar, yeni yıl dilekleri eşliğinde içilerek vatandaşlara şifa oldu.

Zencefil, zerdeçal, tarçın, karanfil, havlıcan, yenibahar gibi baharatlarla tatlandırılıp cevizle sunulan kaynar, geleneksel lezzetiyle birçok vatandaşı da çocukluğuna götürüyor.

Büyükşehir Belediyesi'nin 2022 yılından bu yana sürdürdüğü kaynar ikramları kapsamında, bugüne kadar 130 bin bardak kaynar vatandaşlara ulaştırıldı. Kaynar dağıtımları; Pazartesi günü Tarsus PTT Yarenlik Alanı çıkışında, Salı günü Mezitli bankalar önünde, Çarşamba günü Toroslar Kuvayi Milliye Caddesi'nde, Perşembe günü Akdeniz ilçesi Yoğurt Pazarı'nda, Cuma günü ise Yenişehir ilçesi Alanya Sokağı ve Tarsus Kültür Park önünde yapılıyor.