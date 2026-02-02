Konya Selçuklu Belediyesi Sanat Akademisi Müzik Topluluğu tarafından ilk defa gerçekleştirilen 'Kayahan Şarkıları Konseri' müzikseverlere duygu dolu ve unutulmaz bir akşam yaşattı.

KONYA (İGFA) - Konya Selçuklu Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Selçuklu Sanat Akademisi, geçtiğimiz yıl olduğu gibi yeni yılda da düzenlediği konser, tiyatro ve sanat etkinlikleriyle şehrin kültür ve sanat yaşamına katkı sunmaya devam ediyor.

Bu kapsamda, Türk sanat dünyasının sevilen isimlerinden, Türk pop müziğine damga vuran besteleriyle milyonların kalbinde iz bırakan Kayahan, düzenlenen konserle anıldı.

Selçuklu Kongre Merkezi Anadolu Sahne'de gerçekleşen ve sanatseverlerden yoğun ilgi gören konserde, Selçuklu Belediyesi Sanat Akademisi Yetişkin Korosu, Kayahan'ın hafızalara kazınan eserlerini seslendirdi. Program boyunca sanatçının farklı dönemlerine ait şarkılara yer verilirken, dinleyiciler zaman zaman duygusal anlar yaşadı. Koronun performansı izleyicilerden büyük alkış aldı.

BAŞKAN PEKYATIRMACI,' SANAT AKADEMİMİZ ŞUBAT AYI BOYUNCA SANATSEVERLERİMİZLE BİRBİRİNDEN GÜZEL PROGRAMLAR İLE BULUŞACAK'

Kayahan'ın sözleri, müziği ve eşsiz yorumuyla Türk müziğine ölümsüz eserler bıraktığını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 'Usta sanatçı Kayahan'ı rahmetle anıyorum. Onun eşsiz şarkıları ile bize bu geceyi yaşatan orkestramıza ve Sanat Akademisi'nin çok kıymetli korosuna teşekkür ediyorum. Yine bu geceye yoğun katılım sağlaya hemşehrilerimize de ayrıca teşekkür ediyorum. Konyamızın bir markası olan Sanat Akademimiz konserlerle, tiyatro gösterileriyle şehrin sanat hayatına damga vurmaya devam ediyor. Akademimiz şubat ayı boyunca sanatseverlerimizle birbirinden güzel programlar ile buluşmaya devam edecek' dedi.