Anadolu'nun ilk devlet lisesi olan ve Çanakkale ile Kurtuluş Savaşlarına katılan öğrencilerinden bazılarının şehit düşmesiyle bilinen Kastamonu Abdurrahmanpaşa Lisesinde bir sınıf, o günleri hatırlatmak amacıyla müze olarak düzenlendi.

KASTAMONU (İGFA) - Kastamonu'daki Abdurrahmanpaşa Lisesi, Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı'nda cepheye giden öğrencilerinin hatırasını yaşatıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan habere göre Kastamonu'da 1885 yılında dönemin valisi Abdurrahman Nurettin Paşa tarafından kurulan Abdurrahmanpaşa Lisesi, Türk eğitim tarihinin en anlamlı hikâyelerinden birine ev sahipliği yapıyor. Osmanlı döneminde Kastamonu İdadi Mektebi olarak kurulan okul, Cumhuriyet'in ilanının ardından Kastamonu Lisesi adını aldı, 1963 yılından itibaren ise kurucusunun ismiyle anılmaya başlandı. Lise, öğrencilerinin Çanakkale Savaşı ve Kurtuluş Savaşı için cepheye gitmesi nedeniyle 1916, 1917 ve 1921 yıllarında mezun veremedi.

Okul bünyesinde oluşturulan 'Millî Mücadele' sınıfı, o yılların izlerini günümüze taşıyor. Müze olarak düzenlenen sınıfta, öğrencilerin not defterleri, şehit olan öğrenci ve öğretmenlerin isim ve fotoğrafları ile savaş dönemine ait objeler sergileniyor. En dikkat çeken detaylardan biri ise sınıfın kara tahtasında yer alan 'Hocam bizi yok yazmayın, vatan için cepheye gidiyoruz' yazısı.

Okul Müdürü Hüseyin Mısırlıoğlu, lisenin Anadolu'da açılan ilk idadilerden biri olduğunu belirterek, 1912-1923 yılları arasının hem en gurur verici hem de en hüzünlü dönem olduğunu ifade etti. Bu süreçte Balkan Savaşları ve Birinci Dünya Savaşı'nın etkilerinin yoğun şekilde hissedildiğini dile getirdi. Mısırlıoğlu, 'Yaklaşık 120 öğrencimiz ve 9 personelimiz cepheye gitti. Bunlardan 30 öğrenci ve 6 öğretmenimiz geri dönmedi' diyerek, okulun verdiği kayıpların büyüklüğüne dikkat çekti.

Bugün müze olarak ziyaretçilere açık olan sınıf, hem şehitlerin hatırasını yaşatıyor hem de genç nesillere tarih bilinci kazandırıyor.