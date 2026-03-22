Milli Eğitim Bakanlığı, 21-26 Mart Orman Haftası kapsamında okul öncesi öğretmenlerine yönelik etkinlik takvimini erişime açtı.

ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı, 21-26 Mart tarihleri arasında kutlanan Orman Haftası kapsamında okul öncesi eğitim için hazırlanan 'Orman Haftası Etkinlik Takvimi'ni öğretmenlerin kullanımına sundu.

Bakanlık tarafından hazırlanan takvimde, öğretmenlerin sınıf içi ve açık hava öğrenme ortamlarında uygulayabileceği bütünleşik etkinlik örneklerine yer verildi.

Etkinliklerle çocukların ormanların canlılar için taşıdığı hayati önemi kavraması, doğal kaynakların korunmasına yönelik farkındalık geliştirmesi ve sürdürülebilir yaşam alışkanlıkları kazanması hedefleniyor.

Takvimde; oyun, deney, şiir, şarkı, tekerleme, parmak oyunu ve yaratıcı drama gibi farklı öğrenme alanlarını kapsayan etkinlikler bulunuyor. Bu sayede çocukların gözlem yapma, keşfetme ve doğayla etkileşim kurma becerilerinin desteklenmesi amaçlanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, erken yaşta çevre bilinci kazandırmayı hedefleyen bu tür çalışmaların eğitim süreçlerinde yaygınlaştırılacağını belirtti.