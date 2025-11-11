10 Kasım Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 87. yıldönümündeki anma programı kapsamında Güzelbahçeli gençler Atatürk'ün sevdiği şarkı ve türküleri seslendirdi.

İZMİR (İGFA) - İzmir Güzelbahçe Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi Tuncel Kurtiz Salonu'nda düzenlenen programa Cumhuriyet Halk Partisi Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Özkan Tice, CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Sefa Dönmez, CHP İzmir İl Disiplin Kurulu Üyesi Celal Bektaş, CHP Güzelbahçe İlçe Başkanı Devrim Seyrek, CHP Balçova İlçe Başkanı Murat Aküzüm, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay ve eşi Nermin Günay, Meclis üyeleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Tual Müzik Grubu kurucularından Müzisyen Besteci Dr. İskender Türsen, Ege Üniversitesi Devlet Konservatuarı ve Müzik öğretmeni Cansu Kırca Kuzu, Soprano Eğitmen Selma Sallıoğlu, Yorumcu Eğitmen Ebru Çetin, Tenor Eğitmen Atilla Durmuş'tan oluşan jüri gençlere sahne performanslarının yanı sıra, sesini doğru kullanma, şarkıyı ritmine uygun seslendirme, şarkı sözlerini doğru söyleme ve şarkıyı doğru tonda seslendirme üzerinden puan verdi.

GENÇLERİMİZ ATATÜRK'ÜN İZİNDE SANATIN IŞIĞINDA

Atatürk'ün izinde sanatın ışığıyla aydınlanan gençlerle gurur duyduklarını belirten Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, ''Cumhuriyetimizin kurucusu, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha saygı, sevgi, özlem ve minnetle anıyoruz. Aziz hatırasını yaşatmak, fikirlerine ve mirasına sahip çıkmak hepimizin en büyük sorumluluğumuzdur. Bu yıl yedincisini düzenlediğimiz Şarkı Yarışması, Atatürk'ün sanata, müziğe ve kültüre verdiği değeri hatırlatmak açısından özel bir anlam taşımaktadır. Büyük Önderimiz, her zaman gençlerimizin sanatla, kültürle ve bilgiyle donatılmış bireyler olarak yetişmesini arzulamış; 'Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir' diyerek sanatı halkına her zaman rehber olarak göstermiştir. Biz de bugün burada, Atamızın açtığı yolda yürüyor; onun değerlerini gençlerimize ve gelecek kuşaklara aktarabilmek için bu tür organizasyonlara büyük önem veriyoruz. Bu vesileyle, yarışmamıza katılan tüm gençlerimize, onları destekleyen ailelerine ve emek veren öğretmenlerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Güzelbahçe Belediyesi olarak, her zaman kültürün, sanatın ve gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Ulu Önderimizi saygıyla anarken, ilke ve inkılapları ışığında yolumuza kararlılıkla devam edeceğimizin sözünü veriyorum'' dedi.

Jüri üyelerin 13 yarışmacıyı 500 tam puan üzerinden değerlendirmesi sonucu 499 puanla Nisan Erdoğan birinci, 480 puanla Zeynep Bade Gökay ikinci, 477 puanla Janset İskenderoğlu üçüncü oldu. Birincilere yarım, ikincilere çeyrek üçüncülere ve tüm finalistlere gram altın hediye edildi.

Program sonunda jüri üyelerine ve katkı sunanlara çiçek, plaket ve teşekkür belgeleri verildi.