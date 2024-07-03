Kayseri genelinde temiz, sağlıklı ve güvenilir içme suyu temini gerçekleştiren Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü Su Analizleri Laboratuvarları, analiz ve ölçümlerde akredite metot sayısını 231’e çıkarttı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Sahip olduğu akreditasyon belgesinden dolayı uluslararası geçerliliği olan ve alanında örnek alınan bir laboratuvar olmayı başaran KASKİ Genel Müdürlüğü Su Analizleri Laboratuvarları, analiz ve ölçümlerde akredite metot sayısını 210’dan 231’e yükseltti.

KASKİ’den konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Genel Müdürlüğümüz bünyesinde hizmet veren Su Analiz Laboratuvarlarımız şebekeye verilen içme sularını analiz ederek sağlıklı suyun abonelere ulaştırıldığının kontrol altında tutulmasını sağlamakta, atık su analizlerini yaparak da çevrenin korunmasına katkıda bulunmaktadır. İçme suyu, atık su, havuz suyu, sulama suyu, arıtma çamuru ve toprak matrikslerinin analizlerini gerçekleştiren Su Analiz Laboratuvarlarımız, güvenilir ve doğru analiz sonuçları üretebilmek için sürekli kendini geliştirmektedir. Türkiye Akreditasyon Kurumu’ndan (TÜRKAK) Akreditasyon Belgesine sahip olan laboratuvarlarımız, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından verilen ‘Çevre Analizleri Yeterlik Belgesi’ne de sahip olup atık su, toprak ve çamur matrikslerinde akredite olduğu parametrelerde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan da yetkili konumundadır. Bu kapsamda analiz hizmetlerimizi TS EN ISO/IEC 17025:2017 ‘Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yetkinliği için Genel Gereklilikler Standardına’ uygun olarak gerçekleştirmekte olup, akreditasyon kapsamına 21 metodun akreditasyonunu daha ekleyerek kapsamımızı 210’dan 231 metoda çıkarttık."