Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Kent Konseyi ve Bursa Fotoğraf Sanatı Derneği (BUFSAD) iş birliği ile bu yıl 14’üncüsü düzenlenen ‘Bursa Uluslararası Fotoğraf Festivali', bir ay boyunca 10 farklı mekânda binlerce fotoğraf tutkununu bir araya getirdi.BURSA (İGFA) - Türkiye’nin en büyük fotoğraf festivali olma özelliğini taşıyan ‘Bursa Uluslararası Fotoğraf Festivali', 20 Aralık-20 Ocak tarihleri arasında yurt içi ve yurt dışından önemli fotoğraf sanatçılarını ve fotoğrafa gönül verenleri Bursa’da buluşturdu.

‘Şehrin İtirazı’ temasıyla hazırlanan festival; fotoğrafçı, akademisyen ve eleştirmen Laleper Aytek’in küratörlüğünde 14’üncü kez sanatseverler için kapılarını açtı. Festival, bir ay boyunca 10 farklı mekânda 33 solo sergi ve grup sergisini fotoğraf tutkunlarıyla buluşturdu.

Eserler; Tayyare Kültür Merkezi, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi, UNESCO Meydanı, Nilüfer Pancar Deposu, Bursa Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, Bursa Kent Müzesi, Zindan Kapı, BAOB Sergi Salonu gibi kentin önemli merkezlerinde sergilendi.

Yoğun bir etkinlik programıyla dolu dolu geçen festival, katılımcılara sanatı ve fotoğrafı daha derinlemesine keşfetme fırsatı sundu.

Söyleşilerde ünlü fotoğraf sanatçıları ve sektör uzmanları deneyimlerini ve bakış açılarını paylaşırken, katılımcılar da sorularıyla tartışmalara aktif bir şekilde katıldı. Eğitimler ise hem amatör hem de profesyonel fotoğrafçılara yeni teknikler ve bilgi birikimi kazandırarak, fotoğrafçılık alanındaki yeteneklerini geliştirme imkanı verdi. Ayrıca portfolyo değerlendirmeleri ile katılımcılara eserlerini uzmanlara sunma ve geri bildirim alma şansı sundu.

Ziyaretçilere estetik bir deneyim yaşatan festival, genç sanatçılar için büyük bir motivasyon kaynağı oldu. Yurt dışından ve farklı kentlerden Bursa’ya gelen misafirler, sanatla ve fotoğrafla dolu bir ayı geride bırakarak kentin kültür hayatına önemli katkılarda bulundu.

Festivalin son gününde Merinos Fuaye Alanı’nda hazırlanan ‘Fotoğrafınla Gel’ adlı grup sergisi de büyük ilgi gördü. Kendi çektikleri kareleri sergileme imkanı bulan fotoğraf tutkunları, günün sonunda hep birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.