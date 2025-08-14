2025 MOTUL Türkiye Karting Şampiyonası, 16-17 Ağustos 2025 tarihlerinde Kütahya Çini Spor Kulübü tarafından Tuzla Karting Park’ta düzenlenecek olan üçüncü ayak yarışlarıyla devam ediyor.KOCAELİ (İGFA) - Spor Toto, MOTUL ve Tuzla Belediyesi katkılarıyla Kocaeli Tuzla'da düzenlenen organizasyonda, micro, mini, junior, senior, master kategorilerinde 45 sporcu mücadele edecek.

16 Ağustos Cumartesi sabahı antrenman seanslarıyla başlayacak organizasyonda, sıralama turları saat 10.20, eleme yarışları ise saat 12.00’de başlayacak. 17 Ağustos Pazar günü ise saat 10.00’dan itibaren yarı finaller ile devam edecek olan etkinliğin, HT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak final yarışları saat 13.00’de başlayacak.

Tuzla Belediyesi Şelale Eğitim Parkı içinde yer alan Tuzla Karting Park'ta yapılacak organizasyon ücretsiz olarak izlenebilecek.