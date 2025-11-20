Kartepe Çevre ve Yaşam Platformu, Yıldızlar Yatırım Holding'in Kartepe Uzunbey'de planladığı dev çelikhane ve haddehane projesine karşı açılan davada halkı aktif olarak katılmaya davet etti.

KOCAELİ (İGFA) - Kartepe Çevre ve Yaşam Platformu, Yıldızlar Yatırım Holding'in Kartepe Uzunbey'de gerçekleştirmeyi planladığı 4 milyon ton/yıl çelik ve 3,5 milyon ton/yıl haddeleme kapasitesine sahip dev çelikhane-haddehane projesi ile ilgili olarak, projenin ÇED olumlu kararına karşı açtıkları davaya ilişkin kamuoyuna çağrıda bulundu.

Platform, açıklamasında projenin bölgeye ekolojik ve sosyal açıdan ağır yük getireceğini vurgulayarak, 'Sorun yalnızca rakamlarda değil; hava, su, tarım arazileri, hayvancılık, deprem güvenliği ve çocuklarımızın yaşam kalitesine verebileceği zararlarda yatıyor' ifadelerini kullandı. Kartepe halkının proje hakkında bilgiye erişiminin sınırlı olduğuna dikkat çeken platform, bilimsel verilerin paylaşılmamasının sağlıklı değerlendirmeyi zorlaştırdığına ve bu durumun güvensizlik ve kaygıya yol açtığına işaret etti.

Platform açıklamasında, 'Mücadele ideolojik değil, aile sorumluluğu, yerel aidiyet ve toplumsal yükümlülük çerçevesinde yürütülüyor. Hiçbir ekonomik yatırım, insan sağlığından, çocukların geleceğinden ve doğa mirasının bütünlüğünden üstün olamaz. Kartepe'nin suyu, toprağı, havası ve yaşam kültürü hem bugüne hem de gelecek nesillere emanettir' dedi.

Tüm bölge halkını davaya müdahil olarak katılmaya ve sağduyu davet eden Kartepe Çevre ve Yaşam Platformu, tüm bölge halkını, sürdürülen hukuki sürece davaya müdahil olarak katılmaya çağırarak, 'Bu çağrı; haklarımızı koruma, ailemize sahip çıkma ve ortak yaşam alanımıza sadakat gösterme sorumluluğudur. Kartepe'nin suyu, toprağı, havası ve yaşam kültürü bize atalarımızdan kaldı; bizden de çocuklarımıza kalacaktır. Bu nedenle proje hakkındaki itirazlar, yalnızca çevresel bir değerlendirme değil; nesiller arası sorumluluğun gereğidir.

Yurttaşlarımızı sağduyu, sorumluluk ve hakkaniyet çerçevesinde davaya katılmaya davet ediyoruz' diye konuştu.