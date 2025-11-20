Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen 'Aile ve Kültür-Sanat Sempozyumu'nda 2026-2035 yıllarını kapsayan dönemi Aile ve Nüfus 10 Yılı ilan ettiklerini açıkladı. Doğurganlık oranına bakıldığında felaketi yaşadıklarını ifade eden Erdoğan, 'Toplum olarak bireyselleşiyor, bunun sonucu olarak yalnızlaşıyoruz' dedi.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu iş birliğinde Beştepe Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen 'Aile ve Kültür-Sanat Sempozyumu'nun kapanış konuşmasını yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, aile mahremiyeti ve birlikteliğinin giderek zemin kaybettiğine dikkat çekerek, demografik yapıyı iyileştirme ve aile kurumunu güçlendirme çalışmalarına hız verdiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, genç çiftlere destek amacıyla hayata geçirilen Aile ve Gençlik Fonu kapsamında faizsiz kredi desteği sunulduğunu belirterek, 'Şu ana kadar krediyi almaya hak kazanan çiftlerimizin sayısı 62 bini geçti. Gelir kriterinde yeni ve kolaylaştırıcı düzenlemeler yaptık, destek tutarını ise 150 bin liradan 200-250 bin lira seviyesine yükselttik. Yılbaşından itibaren evlenecek gençlerimize daha yüksek tutarda destekler vereceğiz' ifadelerini kullandı.

Doğum yardımlarına da değinen Cumhurbaşkanı, ilk çocuk için tek seferlik 5 bin lira, ikinci çocuk için 5 yaşını tamamlayıncaya kadar aylık bin 500 lira, üçüncü ve sonraki çocuklar için 5 yaşını dolduruncaya kadar aylık 5 bin lira ödeme yapılacağını açıkladı.

Nüfus artış hızının azaldığına dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Doğurganlık oranına baktığımızda şu anda bir felaketi yaşıyoruz. Toplum olarak bireyselleşiyor, bunun sonucu olarak yalnızlaşıyoruz.' dedi.

Bu arada konuşmasında dijital okuryazarlığı artırdıklarını, güvenli dijital uygulamaları desteklediklerini, çocuklar ve ailelere yönelik eğitim programlarını yaygınlaştırdıklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Şunu da büyük bir gururla ifade etmek isterim. Bugün yalnızca çocuklarımızın geleceğini korumakla kalmıyor aynı zamanda dünyaya 'Çocuk Dostu Dijital Dönüşüm' çağrısı da yapıyoruz. Bu vizyonu, ülkemizin öncülüğünde hazırlanan ve uluslararası alanda imzaya açtığımız Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesiyle taçlandırmış durumdayız. Bu sözleşme ile yavrularımız için daha güvenli dijital bir geleceğin inşasına Türkiye olarak liderlik ediyoruz.' diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışmaların Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda daha etkin ve kararlı şekilde sürdürüleceğini ifade etti.

Programa, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkan Vekili İskender Pala ile kurul üyeleri ve AK Parti genel başkan yardımcıları da katıldı.