'Her haneye sağlıklı su, her ilçeye güçlü bir altyapı' hedefiyle hareket eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Altıeylül'e bağlı Atköy kırsal mahallesinde yıllardır süren içme suyu sıkıntısını çözdü.

BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından tamamlanan 1.800 metrelik yeni içme suyu şebeke hattı mahalleye kazandırıldı.

SU KESİNTİLERİ TARİHE KARIŞIYOR

Vatandaşların kesintisiz içme suyuna erişimini güvence altına almak için merkezden kırsal mahallelere kadar her noktada çalışmaların sürdürdüklerini belirten BASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın liderliğinde şehrin su kaynaklarını artırıp altyapısını da güçlendirdiklerini vurguladı.

Öztürk, özellikle yaz aylarında artan tüketim ve bahçe sulamaları sebebiyle sık sık su kesintilerinin yaşandığı Atköy Mahallesi'nde 1.800 metre uzunluğunda içme suyu şebeke hattının tamamlanmasıyla birlikte mahalle sakinlerinin kesintisiz ve sağlıklı içme suyuna kavuşacağını söyledi.

'AHMET BAŞKAN'IMIZ HEMEN DERDİMİZE DERMAN OLDU'

Başkan Akın'ın kısa sürede dertlerine derman olduğunu ve yıllarca yaşadıkları su sıkıntına çare olduğunu söyleyen mahalle sakinleri, 'Ahmet Akın Başkan'ımız sayesinde yıllardır yaşadığımız su kesintilerini artık yaşamayacak olmaktan dolayı çok mutluyuz. Bu içme suyu şebeke hattının yapılmasıyla birlikte gönül rahatlığıyla suyumuzu kullanabileceğiz. Başta Ahmet Başkan'ımız olmak üzere BASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk ve BASKİ ekiplerine teşekkür ederiz.' ifadelerini kullanarak memnuniyetlerini dile getirdiler.

'BAHÇE SULAMALARI NEDENİYLE SIKINTI YAŞIYORDUK'

Atköy Mahalle Muhtarı Celal Türkan, 'Bahçe sulamaları nedeniyle sıkıntı yaşıyorduk. Çoğu zaman bidonlarla başka yerlerden su taşımak zorunda kalıyorduk. Şimdi yeni şebeke hattı sayesinde musluklarımızdan kesintisiz su akacak. Bu hizmeti getiren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Akın'a çok teşekkür ederiz.' şeklinde konuştu.