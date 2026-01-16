Aileyi Destekleme Derneği (ADED) Başkanı ve Aile Eğitim ve İletişim Uzmanı Dr. Cemil Paslı, 18 milyon öğrencinin karne aldığı günde ailelere seslenerek çocukların şartsız sevgi ve doğru rehberliğe ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

İSTANBUL (İGFA) - Aileyi Destekleme Derneği (ADED) Başkanı, Aile Eğitim ve İletişim Uzmanı Dr. Cemil Paslı, karne heyecanı yaşayan milyonlarca öğrenci ve aileye yönelik önemli değerlendirmelerde bulundu. Her çocuğun özel ve biricik olduğuna dikkat çeken Paslı, ailelerin çocuklarını iyi tanımalarının sağlıklı gelişimin temel şartı olduğunu ifade etti.

Dr. Paslı, çocuklara şartsız sevgi duygusunun verilmesinin, onların mutluluk ve başarı yolculuğunda özgüvenle ilerlemesini sağladığını vurguladı.

Başarı ve mutluluğun yalnızca akademik performansla ölçülemeyeceğini dile getiren Dr. Paslı, 'Tel telden musiki çıkmaz' ifadesiyle çocukların hayat yolunun çok şeritli olması gerektiğine işaret etti. Akademik çalışmaların yanı sıra sanat, spor ve gönüllü faaliyetlerin çocukların gelişiminde önemli rol oynadığını belirtti.

Açıklamasının sonunda bağımlılık riskine de dikkat çeken Dr. Paslı, ailelerin çocuklarıyla güvenli bağ kurmasının hayati önem taşıdığını belirterek, 'Çocuk nasıl bir karne getirirse getirsin, ona her koşulda değerli olduğu duygusunu vermek ve yaratılışına uygun hedeflerle desteklemek, bağımlılıklara karşı en güçlü koruyucu etkendir' dedi.