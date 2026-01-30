Edirne'de Keşan, İpsala ve Enez ilçe milli eğitim müdürlükleri, Bulgaristan'daki soydaşlarla eğitim bağlarını güçlendirmeyi hedefleyen 'Kardeş Okul Projesi' için koordinasyon toplantısında buluştu.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Toplantı, Keşan İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde Nehir Otel'de gerçekleştirildi. Üç ilçeden milli eğitim yöneticileri, okul müdürleri ve proje koordinatörlerinin katıldığı buluşmada, projenin mevcut durumu değerlendirildi ve yeni dönem planlamaları yapıldı.

SOYDAŞLARLA GÖNÜL KÖPRÜSÜ KURULUYOR

Toplantının ana gündemini, Bulgaristan'da yaşayan soydaşlarla tarihi ve kültürel bağların eğitim yoluyla pekiştirilmesi oluşturdu. Proje kapsamında şu hedefler öne çıktı:

Ortak Aidiyet: Aynı coğrafyada yaşayan öğrencilerin bir araya getirilerek kültürel değerlerin paylaşılması.

Kültürel Aktarım: Tarihî bağların gelecek nesillere aktarılması ve öğrencilerin farklı kültürleri yerinde tanıması.

Uluslararası İş Birliği: Okullar arası tecrübe paylaşımıyla eğitim kalitesinin artırılması.

SORUNLAR KONUŞULDU, YENİ HEDEFLER BELİRLENDİ

Koordinasyon toplantısında, projenin mevcut durumu titizlikle analiz edildi. Uygulama aşamasında karşılaşılan aksaklıklar ele alınırken, önümüzdeki dönemde hayata geçirilecek ortak faaliyetler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Katılımcılar, projenin daha etkin ve sürdürülebilir şekilde yürütülmesi noktasında tam mutabakata vardı.

'EĞİTİMDE SINIRLARI AŞIYORUZ'

Toplantı sonunda yapılan değerlendirmede, projenin bölgeler arası eğitim iş birliğini güçlendirmenin yanı sıra sınır ötesindeki soydaşlarımızla kurulan gönül köprülerine hayati bir katkı sağladığı vurgulandı. Kurumlar arası iletişimin artırılarak, projenin verimliliğinin en üst seviyeye çıkarılması kararlaştırıldı.