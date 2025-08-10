Antalya Büyükşehir Belediyesi, karavan turizmine yönelik yatırımlarına bir yenisini daha ekliyor. Lara bölgesinde inşa edilen Volkan Konak Karavan Park, projesinde sona gelindi.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından ilk olarak 2023 yılında Konyaaltı Arapsuyu Mahallesi’nde hayata geçirilen Karavan Park’a gösterilen yoğun ilgi üzerine, ikinci karavan parkı Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi’nde Lara Sahili üzerinde hayata geçirildi. Aynı anda 120 karavana hizmet verebilecek kapasitede planlanan Karavan Park, 12 bin 360 metrekarelik bir alan üzerine kuruldu. Tesisin içerisinde, 5 bin metrekarelik yeşil alanla birlikte; market, çamaşırhane, duş ve tuvalet alanları, kafeterya, çocuk oyun alanları, jeneratör ve pis su boşaltım noktaları gibi pek çok olanak yer alıyor.

VOLKAN KONAK’IN İSMİ YAŞITILACAK

Karavan Park’a Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’nde alınan kararla, geçtiğimiz aylarda kaybettiğimiz Türk Halk Müziği ve Karadeniz müziğinin usta ismi Volkan Konak’ın adı verildi. Doğayla iç içe, denize sıfır konumu ve zengin donatılarıyla dikkat çeken Volkan Konak Karavan Park, yerli ve yabancı karavan tutkunlarına unutulmaz bir tatil deneyimi sunmayı hedefliyor. Kısa süre içerisinde hizmete açılması planlanan tesis, Antalya’nın turizm çeşitliliğine önemli bir katkı sağlayacak.