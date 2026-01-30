Sakarya'nın Karasu ilçesi açıklarında seyreden 'Şampiyon Trabzon' adlı RO-RO gemisinde bir vatandaşın fenalaşması üzerine Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti.
BURSA (İGFA) - Alınan ihbarın ardından bölgeye derhal KB-108 Sahil Güvenlik Botu sevk edildi. Sağlık personeli eşliğinde gerçekleştirilen müdahale ile fenalaşan vatandaş gemiden tahliye edilerek Karasu Limanı'na ulaştırıldı.
Vatandaş, burada hazır bekleyen 112 Acil Sağlık Ambulansına bilinci açık şekilde teslim edildi.
TİTİZLİKLE YÜRÜTÜLEN KURTARMA
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin koordineli çalışması sayesinde tahliye operasyonu kısa sürede başarıyla tamamlandı. Kurtarma çalışmalarını titizlikle yürüten Sahil Güvenlik personeli, vatandaşın güvenli şekilde sağlık ekiplerine ulaştırılmasını sağladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kurtarma çalışmalarını titizlikle yürüten Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerini tebrik ederek başarı dileklerinde bulundu.