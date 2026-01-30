Bunlar da ilginizi çekebilir

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kurtarma çalışmalarını titizlikle yürüten Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerini tebrik ederek başarı dileklerinde bulundu.

Vatandaş, burada hazır bekleyen 112 Acil Sağlık Ambulansına bilinci açık şekilde teslim edildi.

BURSA (İGFA) - Alınan ihbarın ardından bölgeye derhal KB-108 Sahil Güvenlik Botu sevk edildi. Sağlık personeli eşliğinde gerçekleştirilen müdahale ile fenalaşan vatandaş gemiden tahliye edilerek Karasu Limanı'na ulaştırıldı.

Sakarya'nın Karasu ilçesi açıklarında seyreden 'Şampiyon Trabzon' adlı RO-RO gemisinde bir vatandaşın fenalaşması üzerine Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti.

