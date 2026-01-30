İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 765 milyon Euro bütçeli dev projesi Buca Metrosu'nda tünel kazıları tamamlandı. Başkan Dr. Cemil Tugay, hattın iki etap halinde hizmete alınacağını, ilk etabın 2027 yılında açılmasının hedeflendiğini açıkladı.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kendi öz kaynaklarıyla hayata geçirdiği ve tek kalemde gerçekleştirilen en büyük yatırım olma özelliğini taşıyan Buca Metrosu Projesinde önemli bir dönüm noktası daha geride bırakıldı. Çamlıkule yönünden Üçyol istikametine ilerleyen son Tünel Açma Makinesi (TBM), Şirinyer İstasyonu'nda ışığı gördü. Böylece proje kapsamında çift hat olarak yaklaşık 20 kilometrelik tünel kazısı tamamlanmış oldu.

Tünel kazılarının tamamlanması dolayısıyla Şirinyer İstasyonu'nda düzenlenen törene; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zeki Yıldırım, belediye bürokratları, yüklenici firma temsilcileri ve basın mensupları katıldı.

'İZMİR TARİHİNİN EN BÜYÜK YATIRIMI'

Törende konuşan Başkan Dr. Cemil Tugay, Buca Metrosu'nun İzmir tarihindeki en büyük yatırımlardan biri olduğunu vurgulayarak, 'Bugün İzmir için son derece önemli ve gurur verici bir gün. Göreve başladığımız Nisan 2024'te tünel kazılarının ilerleme oranı yalnızca yüzde 2 seviyesindeydi. Bugün itibarıyla, ilk etapta planlanan Çamlıkule-Üçyol arasındaki 13,5 kilometrelik hattın tünel kazıları tamamen tamamlandı. Projemizin toplam bütçesi 765 milyon Euro' diye konuştu.

Başkan Tugay, göreve geldikten sonra hattın Buca'dan Fuar İzmir'e uzatılması yönünde karar alındığını belirterek, toplam hat uzunluğunun 17,8 kilometreye çıkarıldığını söyledi.

GÜNDE 400 BİN YOLCU TAŞIYACAK

Buca Metrosu'nun taşıma kapasitesine de değinen Tugay, hattın günlük 400 binin üzerinde yolcu taşıyacak şekilde planlandığını ifade etti. Proje kapsamında 108 araçtan oluşan, 18 setlik tam otomatik metro filosu kurulacağını belirten Tugay, tren alımı için 2026 yılında ihaleye çıkılacağını açıkladı.

Tünel kazılarının ardından üstyapı, elektromekanik sistemler ve istasyon imalatlarının hız kazanacağını kaydeden Tugay, 'Hat iki etap halinde hizmete girecek. Herhangi bir aksilik yaşanmazsa ilk etabı 2027 yılı içerisinde İzmirlilerin kullanımına sunmayı hedefliyoruz' dedi.

Projenin Fuar İzmir yönüne uzatılması için iki TBM'nin yeniden sahaya indirildiğini belirten yetkililer, Çamlıkule-Fuar İzmir ve Fuar İzmir-Buca yönlerinde ilave tünel kazılarının önümüzdeki aylarda başlayacağını bildirdi. İlave kazıların yaklaşık bir yıl sürmesi planlanıyor.

14 İSTASYON, GÜÇLÜ ENTEGRASYON

Tamamlandığında Buca Metrosu; Üçyol, Zafertepe, Bozyaka, General Asım Gündüz, Şirinyer, Buca Belediyesi, Kasaplar Meydanı, Hasanağa Bahçesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Koop, Çamlıkule ve Fuar İzmir bölgesinde yer alacak yeni istasyonlarla birlikte toplam 14 istasyondan oluşacak. Hat, Üçyol'da mevcut metro hattına, Şirinyer'de ise İZBAN ile entegre olacak. Projenin tamamlanmasıyla birlikte Buca'nın en uzak noktası Çamlıkule ile İzmir Körfezi arasındaki ulaşım süresi 20 dakikanın altına inecek. Ayrıca Fuar İzmir bölgesinde kurulacak depo sahasıyla hem işletme hem de bakım süreçleri tek merkezden yürütülecek.