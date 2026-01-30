Tarım ve Orman Bakanlığı, Türk somonunun son yıllardaki hızlı yükselişine dikkat çekti. 2017'de 57 milyon dolar olan ihracat, 2025 itibarıyla 500 milyon dolara ulaştı.

ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından paylaşılan infografik, Türk somonunun su ürünleri sektöründeki stratejik yükselişini gözler önüne serdi.

Verilere göre, Türk somonu ihracatı 2017 yılında 57 milyon dolar seviyesindeyken, 2025'te yaklaşık 500 milyon dolara yükseldi. Bu artışla birlikte Türk somonu, su ürünleri ihracatının en güçlü kalemlerinden biri haline geldi.

Bakanlığın paylaştığı bilgilerde, üretimde 15 katlık artış sağlandığı vurgulandı.

Özellikle Karadeniz'de yapılan modern yetiştiricilik faaliyetleri, kalite standartlarının yükseltilmesi ve yeni pazarlara açılım, Türk somonunu küresel ölçekte rekabetçi bir ürün konumuna taşıdı. Türk somonu, yalnızca ihracat rakamlarıyla değil, sektörün genel büyümesine sağladığı katkıyla da öne çıkıyor. Artan üretim kapasitesi sayesinde hem iç pazarda hem de dış pazarlarda sürdürülebilir bir tedarik zinciri oluşturulurken, su ürünleri sektöründe istihdam ve katma değer de önemli ölçüde arttı.

2017 yılında başlayan serüvenin bugün 32 ülkenin sofrasında yer aldığının altı çizilen Türk somonunun başarı hikayesinde, en çok talep eden ülkeler arasında Rusya Federasyonu, Japonya, Vietnam, Belarus ve Polonya yer aldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Türk somonunun su ürünleri sektöründe hem üretimin hem de ihracatın taşıyıcı gücü haline geldiğini vurgulayarak, bu alandaki destek ve yatırımların önümüzdeki dönemde de artarak süreceğini belirtti.