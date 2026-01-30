Kocaeli Üniversitesi akademik kadrosu Ekaldes A.Ş.'yi ziyaret etti. Görüşmede üniversite-sanayi iş birliği, ortak projeler ve Ar-Ge odaklı yaklaşımlar ele alındı. Ekaldes A.Ş. Başkanı Erol Kara, üniversite sanayi iş birliklerinin stratejik önemine vurgu yaptı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Üniversitesi'ne gerçekleştirilen kurumsal ziyaretin ardından, Kocaeli Üniversitesi akademik kadrosu, Ekaldes A.Ş.'ye iade-i ziyarette bulundu. Gerçekleşen görüşmede; üniversite sanayi iş birliğinin mevcut durumu ele alınırken, geleceğe yönelik ortak projeler ve sürdürülebilir iş birliği modelleri üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Ziyaret programı kapsamında Ekaldes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Erol Kara ve firma yöneticileri konuklara eşlik etti. Program süresince Ekaldes A.Ş.'in üretim altyapısı,

Ar-Ge odaklı çalışma yaklaşımı ve ihracat pazarlarındaki büyüme stratejileri hakkında bilgilendirme yapıldı.

'AR-GE VE İNOVASYON, ÜNİVERSİTELERLE KURULAN GÜÇLÜ BAĞLARLA ANLAM KAZANIYOR'

Ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ekaldes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Erol Kara, üniversite sanayi iş birliklerinin stratejik önemine dikkat çekti. Kara, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi, 'Üniversite sanayi iş birliğini yalnızca bir iş modeli olarak değil, uzun vadeli bir gelişim stratejisi olarak ele alıyoruz. Ekaldes A.Ş. olarak Ar-Ge ve inovasyon konularına yüksek hassasiyetle yaklaşıyoruz. Bu alanlarda sürdürülebilir başarı, akademik bilgi birikiminin sahadaki mühendislik tecrübesiyle doğru şekilde bütünleşmesiyle mümkün oluyor. Üniversitelerle yürütülen iş birlikleri, yenilikçi ürün geliştirme süreçlerimize doğrudan katkı sağlıyor.'

Kara, Ekaldes A.Ş.'in ihracat performansındaki artışın temelinde de bu yaklaşımın yer aldığını vurgulayarak şu değerlendirmede bulundu, 'Bugün ulaştığımız ihracat hacminin arkasında; mühendislik deneyimimiz, Ar-Ge yatırımlarımız ve üniversitelerle kurduğumuz güçlü iş birlikleri bulunuyor. Akademiyle birlikte üretilen bilgi, Ekaldes A.Ş.'i hem teknolojik hem de rekabetçi açıdan ileri taşıyor.'

Üniversite sanayi iş birliklerinin yalnızca bugüne değil, geleceğe yapılan stratejik bir yatırım olduğuna işaret eden Erol Kara, 'Üniversitelerle kurulan her iş birliği, yalnızca firmalara değil, ülkemizin gelecek vizyonuna yapılan nitelikli bir katkıdır. Akademik bilginin sanayiyle buluşması; katma değeri yüksek üretimi, teknolojik gelişimi ve sürdürülebilir büyümeyi beraberinde getiriyor. Ekaldes A.Ş. olarak, üniversitelere sağlanan katkıyı bir sosyal sorumluluk değil, ülkemizin kalkınma hedeflerine yönelik stratejik bir görev olarak görüyoruz.' dedi.