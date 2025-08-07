İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin köklü kuruluşu İSKİ, Riva Deresi’nden Karadeniz’e atık suların karışmasına son verecek, güncel maliyeti 1 milyar 980 milyon TL olan projeyi hayata geçiriyor.İSTANBUL (İGFA) - Ekrem İmamoğlu döneminde İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından projelendirilen “Beykoz – Çekmeköy İlçeleri Riva Atık Su Tünelleri”nin kazılmasına başlandı.

Beykoz ve Çekmeköy ilçelerinden Riva Deresi’ne, oradan da Karadeniz’e atık suların karışmasına son verecek projenin kazı işlemlerini gerçekleştirilecek TBM (Tunnel Boring Machine-Tünel Sondaj Makinesi) cihazları, törenle şantiye alanına indirildi.

Tören; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanvekili Nuri Aslan, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez ve Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel’in katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Törende; Aslan, Çerkez ve Gürzel, İSKİ Genel Müdürvekili Vahit Doğan birer konuşma yaptı.

“2019 YILINDA İSTANBUL'A ÇAĞIN ADAMI GELDİ”

“İstanbul'umuzun çevresini de koruyabilmek için tüm gücümüzle İSKİ'mizle, İBB'mizle, ilçe belediye başkanlarımızla mücadele ediyoruz” diyen Aslan, “Çünkü kent altyapımız, artan nüfus karşısında yetersiz kalmış ve ömrünü tamamlamış durumdaydı. Bazı ilçelerimizde 30 yıldır, 35 yıldır, 25 yıldır hiç altyapı hizmeti götürülmemişti. Bu nüfus artışına rağmen, mevcut eski altyapılarla hareket ediliyordu. Şehrimizin altyapıları, çağın gerekliliklerini karşılamıyordu. Ama 2019 yılında İstanbul'a çağın adamı geldi, çağın gerekliliklerini anlayan bilen ve ona göre hizmet götüren bir belediye başkanı seçildi. İşte onun adı Ekrem İmamoğlu'ydu. Bugün Silivri'de, zindanlarda Türkiye için ve İstanbul için çalışıyor. Dün aramızdaydı, yarın da aramızda olacak. Ekrem Başkanımız, İstanbul'un altyapı sorununun sorununu en önemli gündem maddelerinden biri olarak kabul etti. Alanında bir dünya markası olan İSKİ ile en güçlü şekilde altyapı yatırımlarına başlanması için talimat verdi" diye konuştu.

“RİVA DERESİ’NDEN KARADENİZ’E ATIK SU KARIŞMAYACAK”

Aslan, imalatına başlanan Beykoz – Çekmeköy İlçeleri Riva Atık Su Tünelleri ile atık sulardan kaynaklı çevre, deniz ve dere kirliliği sorunlarını çözmek için önemli bir adım atıldığına dikkat çekti.

Tünel delme makinelerinin İstanbul’un altında durmadan çalıştığını ifade eden Aslan, "Ayamama, Samatya, Kilyos, Ataköy ve Beşiktaş’ta tünel kazılarımız sürüyor. 2019 Haziran’dan bugüne İstanbul’un altyapısına yaptığımız toplam yatırım tutarı 202,2 milyar TL’yi aştı. Bugün gerçekleştirdiğimiz büyük altyapı yatırımımız Beykoz ve Çekmeköy ilçelerimize, büyük İstanbul ailemize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

“ÇALIŞMAYA DEVAM, ÜRETMEYE DEVAM”

Projede emeği geçenlere teşekkür eden Aslan, “Maalesef bugün burada bizlerle olması gerekirken Silivri’de tutsak edilen Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu’nun ve İstanbul’un altyapısını güçlendirecek projelere imza atan ve şu an ev hapsinde olan İSKİ Genel Müdürümüz Şafak Başa’nın selamlarını getirdim. Ekrem İmamoğlu'nun gözü arkada kalmasın. İstanbul bize emanet, Allah'ın izniyle Ankara da sana emanet, deyip başkanımızın ortaya koyduğu vizyonla, İstanbul'un altyapısını ve üstyapısını güçlendirmeye devam edeceğiz. Çalışmaya devam edeceğiz, üretmeye devam edeceğiz. ‘Umut burada’ diyoruz. Şimdilik Silivri'de bekliyor, yarın Umut Ankara'da olacak” diye konuştu.

Konuşmalar sonrasında delme işlemini gerçekleştirecek TBM cihazı şantiye sahasına indirildi.