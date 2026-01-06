Karadeniz'de sürüklenerek Kerç Boğazı güneyinde karaya oturan Türk sahipli HAPPY ARAS gemisindeki 14 mürettebat, güvenli şekilde tahliye edildi.
İSTANBUL (İGFA) - Denizcilik Genel Müdürlüğü, Karadeniz'de sürüklenerek Kerç Boğazı'nın güneyinde karaya oturan ve su alan Türk sahipli HAPPY ARAS adlı gemide bulunan mürettebata ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamaya göre, gemide bulunan 3'ü Türk olmak üzere toplam 14 mürettebat, Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi (AAKKM) koordinesinde emniyetli şekilde gemiden tahliye edildi. Mürettebatın sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Denizcilik Genel Müdürlüğü, olayla ilgili gelişmelerin yakından takip edildiğini duyurdu.
Kaynak: RSS