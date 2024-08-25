Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Ganita Akşamları programında bölgemizin sevilen sanatçıları Sinan Yılmaz ve Cengiz Çoban konser verdi. Karadeniz şarkılarının yankılandığı Ganita’da yüzlerce vatandaş doyasıya eğlendi.TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin, şehrin sosyal yaşantısını zenginleştirmek amacıyla düzenlediği Ganita Akşamları'nda Karadeniz’in sevilen sanatçıları Sinan Yılmaz ile Cengiz Çoban sahne aldı. Etkinlik yüzlerce vatandaşın katılımıyla coşkulu bir atmosfere dönüştü. Sinan Yılmaz’ın enerjik sahne performansı, katılımcılara unutulmaz bir gece yaşatırken Cengiz Çoban da söylediği yöresel türkülerle geceye renk kattı. Şarkıların ritmine ayak uyduran vatandaşlar, keyif dolu anlar yaşadı.

Ganita Akşamları’nda etkinlikler Şule Kaygusuz konseriyle devam etti. Ayrıca etkinlik kapsamında vatandaşlara nostalji yaşatan sinema gösterimleri de sürüyor. Bugün saat 20.00’da Türk sinema tarihinin en sevilen sanatçılarından Kemal Sunal’ın başrol oynadığı Postacı filmi Ganita Faroz sahilinde gösterimde olacak. 27 Ağustos Salı saat 20.00’da ise İsmail Kansız, Ahmet Taş ve Sebahattin Saruhan’ın katılımıyla söyleşi programı düzenlenecek.

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Bu etkinliklerle, şehrimizin kültürel çeşitliliğini ve sosyal yaşantısını desteklemeyi hedefliyoruz.Tüm vatandaşlarımızı Ganita Akşamları'na davet ediyoruz. Kültürel etkinliklerimizi sürdürmeye ve şehrimizin sosyal dinamizmini artırmaya devam edeceğiz” denildi.