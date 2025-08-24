Karadeniz Sahil Yolu’nda trafik güvenliğini artırmak amacıyla Piraziz’de Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) kurulumu tamamlanmasıyla ay başında devreye giren sistem, 3,2 kilometrelik alanda hız ihlallerini tespit ediyor.GİRESUN (İGFA) - Karadeniz Sahil Yolu’nda trafik güvenliğini güçlendirmek için Giresun’un Piraziz ilçesinde Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) kurulumu tamamlandı.

Ortalama hız hesaplaması yaparak ihlalleri kayıt altına alan sistemle Karadeniz Sahil Yolu’nda daha güvenli bir trafik ortamı oluşturması hedeflendi.

D010 Karadeniz Sahil Yolu’nun Giresun yönü ve Piraziz’e geliş yönünde olmak üzere 2 adet Orta Hız Tespit Sistemi (OHTS) devreye alındı. 3,2 kilometrelik izleme hattını kapsayan sistem, sürücülerin ortalama hızlarını ölçerek trafik ihlallerini tespit edecek ve aşırı hız gibi can ile mal güvenliğini tehdit eden unsurları önlemeyi amaçlıyor.

Giresun Valiliği’nin açıklamasına göre, sistemin 1 Ağustos itibarıyla aktif olarak hizmet vermeye başladığı belirtilirken, denetim bölgesi, Bulancak Pazarsuyu Deresi mevkiinden başlayıp Piraziz merkez ışıklı kavşakta sona erdiği kaydedildi.

ARAÇ TÜRLERİNE GÖRE HIZ LİMİTLERİ

EDS sistemi, araç türlerine göre farklı hız limitleri belirledi:

Buna göre otomobiller 110 km/s, ticari binek araçlar 100 km/s, otobüsler 90 km/s, kamyonetler 85 km/s, kamyonlar 75 km/s olarak belirlendi.