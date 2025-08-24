Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal medyada yayılan “10 bin personel ataması yapılacak” iddialarını yalanladı. Bakanlık, personel alımlarına ilişkin duyuruların yalnızca resmi kanallar üzerinden yapıldığını vurguladı.ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan “Bakanlık 10 bin personel atamayı planlıyor” şeklindeki paylaşımların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Bakanlık, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, personel alımlarına ilişkin tüm bilgilendirmelerin yalnızca resmi kanallar aracılığıyla yapıldığı belirtildi.

Kamuoyunu yanlış bilgilendiren paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiğini ifade eden açıklamada, "“Resmi duyurularımız dışında yapılan açıklamalara güvenmeyiniz” uyarısında bulundu.