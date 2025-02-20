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ASELSAN tarafından geliştirilen GÖKTAN Projesi'nde atışlı testler başarıyla tamamlanırken hava platformlarından atılan TOLUN mühimmatı da karadan karaya vuruş kabiliyeti elde etti.ANKARA (İGFA) - ASELSAN'ın GÖKTAN Projesi'nde atışlı test başarıyla gerçekleştirildi.

GÖKTAN'ın gerçekleştirilen atışında ASELSAN'ın TOLUN mühimmatı belirlenen hedefe tam isabetle ulaştı.

Başarılı testle birlikte TOLUN’a roket motoru entegre edilerek karadan karaya vuruş kabiliyeti, Komuta Kontrol - Atış Kontrol yazılım ve donanımları ile görev planlama ve atış, DeltaV roketinden ayrılma sonrası kanatlarını açarak uzun menzildeki hedefe hassas vuruş öne çıktı.

Kaynak: igf