Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Turgutlu İlçesi Irlamaz Çayı’nda başlayan temizlik çalışmasını yerinde inceledi. Başkan Zeyrek, bölgedeki mahalle muhtarlarıyla da bir araya gelerek, Irlamaz Vadisi’nin birinci etabındaki rekreasyon alanının yeniden aktif hale getirilmesi için çalıştıklarını, ikinci etap için de hazırlıklarının devam ettiğini belirtti.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Turgutlu ilçesi Irlamaz Çayı’nda Atatürk Mahalle Muhtarı Seydi İnce, Mustafa Kemal Mahalle Muhtarı Mehmet Temel, İstasyonaltı Mahalle Muhtarı Nurettin Denli ve vatandaşlar ile bir araya geldi. Başkan Zeyrek, göreve geldikten sonra Irlamaz Çayı’nın ilk 1 kilometrelik bölümünü temizlediklerini, şimdi de ikinci etap için ilk adımı attıklarını söyledi. İlk etapta temizlik çalışması yapılan alanın yanında yer alan rekreasyon alanındaki bakımsızlığa da dikkat çeken Başkan Zeyrek, tadilat çalışmalarına başladıklarını belirtti. Irlamaz Vadisi’nin bir bütün olarak yurttaşların hizmetine sunulması için çalıştıklarını vurgulayan Başkan Zeyrek, ikinci etap çalışmalarına temizlik çalışmaları ile start verdiklerini söyledi.

Başkan Zeyrek’e, Turgutlu Belediyesi Başkan Vekili Onur Bircan, CHP İlçe Başkanı Hasan Ayma, MASKİ Genel Müdürü Talat Postacı, Turgutlu Belediyesi Başkan Yardımcıları Hüseyin Maliz, Ali Kıran, MASKİ Genel Müdür Yardımcıları Doç. Dr. Özgür Avşar, Bircan Kaynak, Bülent Çamur, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Necip Kurtarıcı, Büyükşehir Belediyesi Koordinatörü Tekin Çakmak ve teknik personel eşlik etti.

“HAVALARIN GÜZELLEŞMESİYLE TURGUTLU’MUZUN IRLAMAZ’IN BİRİNCİ ETABINDAKİ MESİRE ALANLARINI YENİDEN AÇMIŞ OLACAĞIZ”

Başkan Zeyrek, çalışma alanında yaptığı açıklamada, “Buradaki mahalleler seçimden seçime akla gelen mahalleler. Ama biz, seçildiğimizden sonra da buradayız. Irlamaz Deresi’nin temizliğinin ilk 1 kilometrelik bölümünü bitirdik. Şu anda ikinci 1 kilometrelik bölümdeyiz. Birinci etabı geçen gün dolaştım. Oradaki tuvaletlerimiz, piknik masalarımız gerçekten çok eskimiş ve artık hizmet veremez halde. Şu anda orasının tadilat ve tamiratlarını yapıyoruz. Havaların güzelleşmesiyle Irlamaz’ın birinci etabındaki mesire alanlarını yeniden açmış olacağız. Orada yıkık duvarlar gördüm. Kopuk teller var. Bunların hepsinin tamiratını yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

AFETLERE KARŞI DİRENÇLİ BİR KENT İÇİN ÇALIŞILIYOR

Başkan Zeyrek, altyapısıyla dere yataklarıyla dirençli bir kent inşa etmek için çalıştıklarını belirterek, “Burada bir sel taşkını olsaydı, ondan sonra mı gelseydik. Bazı felaketlerin öngörüyle önüne geçmek için biz bu dere temizliklerini yapıyoruz. Altyapı hizmetlerini bundan dolayı yapıyoruz. Öncelikle altyapımızı sağlamlaştıracağız, derelerimizi temizleyeceğiz. Doğal afetlere dirençli bir kent haline getireceğiz. Ondan sonra üstyapıyı inşa edeceğiz” diye konuştu.

BAŞKAN ZEYREK, SEÇİM VAATLERİNDEN BİRİNE DAHA START VERDİ

Başkan Zeyrek, Irlamaz Vadisi ile ilgili açıklamalarının devamında, “Irlamaz’ın ikinci etabı seçim boyunca verdiğim sözlerden bir tanesiydi. Ağaçların kuruduğunu görüyoruz. Damlama sistemi ile birlikte oradaki ağaçlarımızı yaşatmak ve yeşertmek istiyoruz. İkinci etabı da iki bölüme böldük. İkinci etabın ilk bölümünde bu yaz itibarıyla yeşillendirme ve peyzaj çalışmaları başlayacak. Görev sürecimde de ben Irlamaz’ın ikinci etabını da komple tamamlamak istiyorum” dedi.

İstasyonaltı Mahalle Muhtarı Nurettin Denli, “Burada yapılan iş basit gibi görünüyor. Ama buranın temizlenmesi bizim için çok büyük bir olay. İnce düşünceniz için de ekstra teşekkür ediyoruz. Allah’ın izniyle biz sizin buradaki bütün problemleri bitireceğinize inanıyoruz” diye konuştu. Atatürk Mahalle Muhtarı Seydi İnce ile Mustafa Kemal Mahalle Muhtarı Mehmet Temel de mahallerini güzelleştirecek projelere hayat veren Başkan Zeyrek’e teşekkür etti.

7 EYLÜL 1984 SK ANTRENMANINI DA ZİYARET ETTİ

Başkan Ferdi Zeyrek incelemelerinden sonra 7 Eylül 1984 SK'yı da ziyaret etti. Zeyrek, yeni teknik direktör Levent Bayraktar ve oyuncularla bir araya gelerek sohbet etti. Zeyrek, teknik ekibe ve oyunculara hafta sonu oynayacakları Kahramanmaraş İstiklal Spor maçı için başarı dileklerinde bulundu.