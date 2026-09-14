Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, 'Engelsiz Malatya' hedefi kapsamında kent genelindeki ulaşılabilirlik sorunlarını tespit ederek çözüme kavuşturacaklarını söyledi. Engelli bireylerin araçlarının ücretsiz bakım ve onarımlarının da yapıldığını belirtti.

MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, eşi Sevgi Er ile birlikte Kernek Vahap Küçük Külliyesi içerisinde hizmet veren engelli araçlar tamir ve bakım istasyonunu ziyaret etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, engelli bireylere yönelik hizmetlerin sunulduğu atölyede incelemelerde bulunarak yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğünde görevlendirilen ve Erişilebilirlik konularına bakan Ali Haydar Koyun ile bir araya gelen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, 'Engelsiz Malatya' hedefi doğrultusunda kent genelinde erişilebilirlik konusunda tespit edilen eksikliklerin giderileceğini belirterek, 'Camilerden umumi tuvaletlere, parklardan yollara ve binaların girişlerine kadar her alanda engelsiz bir Malatya oluşturacağız. Malatya'da engele dair hiçbir şey kalmayacak' dedi.

ERİŞİLEBİLİRLİK EKSİKLERİ TESPİT EDİLİYOR

Başkan Er, Büyükşehir Belediyesi personeli Ali Haydar Koyun'un kent genelindeki yapı ve alanlarda erişilebilirlik açısından inceleme yapması yönünde görev verdiğini belirterek, TOKİ, Emlak Konut ve belediye tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda eksik veya hatalı imalatların tespit edildiğini söyledi. Yapılan çalışmalar sonucunda hazırlanan envanterin ilgili kurumlarla paylaşılacağını kaydeden Başkan Er, 'Bunların tespitleri, envanterleri elimizde. Yönetici arkadaşlarımız gerek TOKİ ile gerek Emlak Konut'la gerekse belediyemizdeki ilgili birimlerle görüşecekler. Malatya'da engele dair hiçbir şey kalmayacak' ifadelerini kullandı.

2 BİNE YAKIN ENGELLİ ARACINA BAKIM VE ONARIM

Engelli bireylerin kullandığı araçlara yönelik bakım ve onarım hizmetlerinin de sürdüğünü belirten Başkan Er, Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki atölyenin yalnızca Malatya'ya değil, çevre illerdeki bazı ilçelere de hizmet verdiğini söyledi. Engelli araçlarının bakım ve onarımlarının ücretsiz gerçekleştirildiğini ifade eden Başkan Er, araçları serviste bulunan vatandaşların mağduriyet yaşamaması amacıyla gerektiğinde ikame araç da tahsis edildiğini belirtti. Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, 'Burada engelli aracı olan kardeşlerimizin araçlarının ücretsiz olarak bakım ve onarımını yapıyoruz. Araçlarını bakıma getirdikleri zaman, tamir edilene kadar kullanmaları için ikame araçlarımızı da veriyoruz' dedi.

Bugüne kadar 2 bine yakın engelli aracının bakım ve onarımının gerçekleştirildiğini belirten Er, ekiplerin ihtiyaç halinde vatandaşların bulunduğu yere de giderek yerinde bakım ve onarım hizmeti sunduğunu kaydetti. Başkan Er, 'Kardeşlerimiz herhangi bir mağduriyet yaşamasın diye gerektiğinde yerlerine gidip yerinde de bakım ve onarım yapıyoruz. Buradaki arkadaşlarımız bu konuda fedakârca ve gayretle çalışıyorlar. Kendilerine teşekkür ediyorum. İnşallah engelsiz bir Malatya inşa etme yolunda kendi tecrübelerini ve yaşamışlıklarını göz önüne alarak bize yardımcı olacaklar' ifadelerini kullandı.

Ali Haydar Koyun, ziyaretin anısına Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'e yeni yayımlanan 'Arinna' isimli kitabını imzalayarak, hediye etti. Başkan Er, 'Hep birlikte engelsiz bir Malatya' oluşturacaklarını söyledi.