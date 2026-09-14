Bursa Büyükşehir Belediyesi, Yıldırım ilçesinde bulunan Samanlı Çevre Bağlantı Yolu'nun 2,8 kilometrelik bölümünde sathi kaplama çalışması gerçekleştirdi.

BURSA (İGFA) - Şahin Biba başkanlığında başlatılan ulaşım seferberliği kapsamında Bursa Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Dairesi Başkanlığı koordinasyonuyla 17 ilçede yol ağını güçlendirmek için harekete geçti.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ağustos ayında il genelinde 106 kilometreden fazla sathi kaplama çalışmasına imza attı. Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba'nın talimatlarıyla gerçekleştirilen kapsamlı saha taramaları neticesinde ihtiyacı tespit edilen noktalara, hazırlanan bütüncül planlama dahilinde müdahale ediliyor. Ağustos ayında yoğun mesaiyle çalışan Büyükşehir ekipleri, eylül ayında da yol yenileme faaliyetlerini hummalı bir şekilde sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından Yıldırım ilçesine bağlı Samanlı Mahallesi'nde bulunan Çevre Bağlantı Yolu'nun 2,8 kilometrelik bölümünde sathi kaplama çalışması gerçekleştirildi. İl genelinde ulaşım ağını güçlendirme hedefi doğrultusunda faaliyetlerine devam eden Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Samanlı bölgesinin önemli ulaşım akslarından biri olan bağlantı yolunu güvenli ve konforlu kılacak çalışmaya imza attı.