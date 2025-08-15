Yeni sezonda Nesine 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele edecek olan Karacabey Belediyespor, sponsorluk anlamında önemli bir iş birliğine daha imza attı. Kulüp, inşaat sektörünün önde gelen firmalarından Yücelen Yapı ile 1 yıllık forma göğüs sponsorluğu anlaşması gerçekleştirdi.

BURSA (İGFA) - Bursa temsilcisi Karacabey Belediyespor Tesisleri’nde düzenlenen imza törenine Kulüp Asbaşkanı Selçuk Çakır, Reklam ve Sponsorluk Sorumlusu Engin Bezek ile Yücelen Yapı adına Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü İpek ve temsilciler katıldı. Sponsorluk anlaşmasıyla birlikte Karacabey Belediyespor’un bu sezon giyeceği formaların göğsünde “Yücelen Yapı” logosu yer alacak.

Törende konuşan Yücelen Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü İpek, Karacabey Belediyespor’un Türk futbolundaki potansiyeline vurgu yaptı. Karacabey Belediyespor’un her sezon çıtasını yükselterek ligde adından söz ettiren bir kulüp haline geldiğini belirten İpek, “Karacabey Belediyespor, 2. Lig’in iddialı ve köklü kulüplerinden biri. Bu sezon büyük başarılara imza atacağına yürekten inanıyoruz. Bu başarı yolculuğunda biz de yanlarında olmak istedik. Şirket olarak Karacabey’in gelişimine katkı sağlamaktan ve kulübe destek olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Desteğimiz sadece bu sezonla sınırlı kalmayacak, uzun vadede de sürmesini hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Karacabey Belediyespor Asbaşkanı Selçuk Çakır ise yapılan iş birliğinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, “Yücelen Yapı gibi değerli bir markanın Karacabey Belediyespor’a güvenerek forma sponsoru olması bizleri gururlandırdı. Umuyoruz ki bu iş birliği her iki taraf için de hayırlı olur ve Yücelen Yapı takımımıza şans getirir. Bu destek, oyuncularımıza da büyük moral olacak.” dedi.

Kulüp yetkilileri, sponsorluk anlaşmasının sadece finansal değil, aynı zamanda Karacabey’in tanıtımı ve spora olan desteğin artması açısından da önemli olduğunu vurguladı.

Yeni sezonda başarı hedefiyle hazırlıklarını sürdüren Karacabey Belediyespor, hem saha içinde hem de saha dışında güçlenmeye devam ediyor.