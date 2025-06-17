İstanbul’un temiz denizi ve doğal güzelliğiyle öne çıkan Karaburun Plajı, uluslararası çevre ve kalite standartlarını karşılayarak Mavi Bayrak almaya hak kazandı. Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı tarafından verilen bu prestijli ödül, Karaburun Sahili’nde düzenlenen törenle göndere çekildi.

Gerçekleşen törene Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlik, kortej yürüyüşüyle başladı.

Ardından denizde gerçekleştirilen tekne ve jetski gösterileri izleyenlere görsel bir şölen sunarken, sahil alanında kurulan İleri Dönüşüm Sergisi de çevre bilincine yönelik farkındalık çalışmaları kapsamında büyük ilgi gördü.



Törende konuşan Başkan Mustafa Candaroğlu, Karaburun’un bu başarıyı elde etmesinin ardında titiz ve uzun soluklu bir çalışmanın yattığını ifade ederek şu değerlendirmeyi yaptı: “Mavi Bayrak; yalnızca deniz suyunun temizliğini değil, plaj güvenliğinden çevre eğitimine, geri dönüşüm imkanlarından altyapıya kadar birçok kriteri karşılayan plajlara verilen uluslararası bir çevre ödülüdür. Karaburun Plajımız, tüm bu kriterleri eksiksiz karşılayarak İstanbul’da Mavi Bayrak alan sayılı sahillerden biri olmuştur. Bu ödül sadece bir çevre başarısı değil; aynı zamanda Arnavutköy’ün turizm potansiyelinin ve hizmet vizyonunun bir göstergesidir.”



Bu başarının arkasında büyük bir emek olduğunu vurgulayan Başkan Candaroğlu, “Emeği geçen tüm belediye personelimize, temizlik ekiplerimize, çevre gönüllülerimize ve katkı sağlayan tüm kurumlara teşekkür ediyorum” dedi.



Program sonunda Mavi Bayrak, sahilde düzenlenen törenle göndere çekilirken, katılımcılar yeni sezona temiz, güvenli ve çevre dostu bir plajla ‘merhaba’ dedi.