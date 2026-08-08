Eyüpsultan Meydanı ve çevresinin tarihi kimliğine uygun şekilde yeniden düzenlenmesine yönelik çalışmalar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanvekili Nuri Aslan ve Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen’in katılımıyla düzenlenen programla başlatıldı. Projenin 2027 Ramazan ayına kadar tamamlanması hedefleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Miras tarafından hazırlanan "Eyüp Sultan Cami ve Çevre Düzenleme Avan Projesi", Koruma Bölge Kurulu'nun onayının ardından uygulamaya alındı.

Eyüpsultan Meydanı ve çevresinin yeniden düzenlenmesine yönelik çalışmaların başlangıcı nedeniyle düzenlenen programa İBB Başkanvekili Nuri Aslan, Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

ASLAN “ÇALIŞMALAR İSTANBUL'UN TARİHİ VE KÜLTÜREL MİRASINA UYGUN ŞEKİLDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK”

İBB Başkanvekili Nuri Aslan, Eyüpsultan Belediye Başkanı Özmen ile birlikte, proje kapsamında meydandaki ilk taşı yerine yerleştirirken, düzenlemenin İstanbul'un tarihi ve kültürel mirasına uygun şekilde gerçekleştirileceğini belirtti. Meydanın yeşil alanları artırılmış, ziyaretçilerin kullanımına uygun bir yaşam alanı olarak yeniden düzenleneceğini ifade eden Aslan, projenin Koruma Bölge Kurulu'nun onay sürecinin ardından hayata geçirildiğini söyledi.

“EYÜPSULTAN, İSTANBUL’UN MANEVİ HAFIZASINI TAŞIYAN EN KIYMETLİ EMANETLERDEN BİRİ”

Aslan ayrıca başlatılan çalışmalarla ilgili: “Eyüpsultan, yüzyıllardır gönüllerin buluştuğu, duaların gökyüzüne yükseldiği, İstanbul’un manevi hafızasını taşıyan en kıymetli emanetlerden biri. Bugün, bu kadim mirasa yakışacak meydan düzenlemesi için ilk taşı yerine koyduk. Meydan düzenlemesiyle alan İstanbulluların daha rahat kullanabileceği, yılın her döneminde etkin şekilde değerlendirilebilecek bir yaşam alanına dönüşecek. Attığımız her adımda tarihimize duyduğumuz saygıyı, gelecek nesillere karşı sorumluluğumuzu ve İstanbul’umuza olan sevgimizi rehber ediniyoruz. İstanbul’un emanetine sahip çıkmaya, geçmişle geleceği aynı özen ve aynı kararlılıkla buluşturmaya devam edeceğiz.” şeklinde yorumda bulundu.

BAŞKAN ÖZMEN “PROJENİN İLK TAŞINI KOYDUK”

Projenin kendileri için özel bir anlam taşıdığını, yaklaşık iki yıldır bu çalışmanın hayata geçirilmesini beklediklerini belirten Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen ise: “Eyüpsultan Meydanı, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçileri ağırladığımız önemli uğrak noktalarından biri. Eyüpsultan Meydanı’nda tarihimize yakışan dönüşümü başlatıyoruz. Çevre düzenleme çalışması bölgeye değer katacak bir çalışma. İBB Başkan Vekilimiz Sayın Nuri Aslan ile birlikte, Eyüpsultan Meydan Düzenleme Projesi’nin ilk taşını koyduk. Tarihî ve kültürel dokuyu koruyan, yeşil alanları artırılmış, komşularımızın keyifle vakit geçireceği bir meydanı çok kısa zamanda Eyüpsultan’ımıza kazandıracağız. Eyüpsultan’ımıza ve tüm komşularımıza şimdiden hayırlı olsun.” dedi.

Programın ardından Başkan Vekili Nuri Aslan ve Başkan Özmen, çevredeki esnafı ziyaret ederek hayırlı işler temennisinde bulundu.

2027 RAMAZAN AYINA KADAR TAMAMLANMASI HEDEFLENİYOR

İBB tarafından yürütülen proje kapsamında, artan ziyaretçi yoğunluğu ve değişen kullanım ihtiyaçları göz önünde bulundurularak Eyüpsultan Meydanı ve çevresi, bölgenin tarihî ve kültürel dokusuna uygun şekilde yeniden düzenlenecek. Çalışmaların 2027 Ramazan ayına kadar tamamlanması hedefleniyor.