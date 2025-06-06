Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından kritik bir duyuru yaptı. İmamoğlu, İstanbul ulaşımını doğrudan etkileyecek olan taksi sorununa dair yaşanan gelişmeyi duyurdu. Mobil uygulama ile çalışacak 2500 yeni taksinin ihalesi başlıyor

İstanbul'un kanayan yarası için bir adım! İmamoğlu Silivri'den duyurdu

İmamoğlu'nun paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Bütün engelleme çabalarına rağmen İstanbul’a yeni taksiler kazandırmak için verdiğimiz mücadelede ciddi bir kazanım elde etmiştik.

Mobil uygulama ile çalışacak 2500 yeni taksinin ihalesi başlıyor. Dileyen herkesin girebileceği bu ihalelere ilgili vatandaşlarımızı davet ediyorum."