Arnavutköy Belediyesi tarafından Yavuz Selim Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Muhammed Hüseyin Öner Parkı düzenlenen törenle hizmete açıldı. Çocuk oyun alanı, halı saha, yeşil alanları ve sosyal donatılarıyla mahalleye yeni bir yaşam alanı kazandıran park, doğuştan zihinsel engelli 11 yaşındaki Muhammed Hüseyin Öner'in hayalini gerçeğe dönüştüren anlamlı hikâyesiyle de gönüllere dokundu.

Arnavutköy Belediyesi, ilçeye modern ve nitelikli sosyal yaşam alanları kazandırmaya devam ediyor. Bu kapsamda Yavuz Selim Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Muhammed Hüseyin Öner Parkı, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Yaklaşık 1.100 metrekarelik alanda hayata geçirilen projede; 350 metrekare yeşil alan, çocuk oyun alanı, halı saha ile oturma ve dinlenme alanları mahalle sakinlerinin hizmetine sunuldu. 11 yaşındaki doğuştan zihinsel engelli Muhammed Hüseyin Öner'in "Mahallemize bir park yapılsın" hayaliyle başlayan süreç, bugün yüzlerce çocuğun güvenle oyun oynayabildiği modern bir yaşam alanına dönüştü.

Açılış programına Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, AK Parti Arnavutköy İlçe Başkanı Salim Gökhan Gürek mahalle sakinleri ve çok sayıda çocuk katıldı.

Bir Çocuğun Hayali Mahallenin Ortak Mutluluğuna Dönüştü

Programda konuşan radyo programcısı Onur Sakar, parkın ortaya çıkış hikâyesini anlatarak duygu dolu anlar yaşattı.

"Radyocular Atölyede" projesi kapsamında Arnavutköy'deki tekstil atölyelerini ziyaret ettikleri sırada Bahar Nakış'ta 11 yaşındaki doğuştan zihinsel engelli Muhammed Hüseyin Öner ve ailesiyle tanıştıklarını anlatan Sakar, ailenin çocukların güvenle vakit geçirebileceği bir park yapılması yönündeki talebini dinlediklerini söyledi.

Ailenin talebinin Belediye Başkan Yardımcısı Davut Paralı tarafından Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu'na iletildiğini belirten Sakar, Başkan Candaroğlu'nun konuyu büyük bir hassasiyetle ele alarak çalışmaları derhal başlattığını ifade etti. "Bugün sadece bir parkın açılışını yapmıyoruz; Muhammed Hüseyin'in hayalinin gerçeğe dönüşmesine ve bu hayalin mahalledeki yüzlerce çocuğun mutluluğuna dönüşmesine tanıklık ediyoruz. Bir çocuğun yüzündeki tebessüme vesile olmak her şeye değer." dedi.

”Muhammed'in İsteğini Emir Telakki Ettik”

Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu ise konuşmasında yapılan her yatırımın merkezinde insanın ve özellikle çocukların bulunduğunu vurguladı.

"İnsan olmadığında dünyanın nasıl bir anlamı kalmıyorsa, çocukların olmadığı parkların da hiçbir anlamı olmaz." diyen Candaroğlu, yapılan parkların ve sosyal yaşam alanlarının ancak çocukların neşesiyle gerçek değerine ulaştığını söyledi.

Muhammed Hüseyin Öner Parkı'nın ortaya çıkış sürecini anlatan Başkan Candaroğlu, "Şubat ayında Muhammed Hüseyin kardeşimizden böyle bir talep geldi. Muhammed bizim için çok kıymetli bir evladımız. Onun isteğini emir telakki ettik. Yaklaşık beş aylık kısa bir süre içerisinde bu parkımızı tamamladık. O gün kendisine söz vermiştik; bu park hayata geçtiğinde ismini de burada yaşatacağımızı söylemiştik. Bugün verdiğimiz sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık bin metrekarenin üzerinde rekreasyon alanı oluşturduklarını belirten Candaroğlu, çocuk oyun alanları ve spor alanlarıyla donatılan parkın mahalleye uzun yıllar hizmet edeceğini söyledi.

Çocuklara seslenen Başkan Candaroğlu, "Bu park sizlere hem armağanımız hem de emanetimizdir. Buradaki her oyun grubu, her spor alanı sizler için yapıldı. Sizlerden isteğimiz bu güzel alanlara sahip çıkmanız, korumanız ve gelecek nesillere aynı güzellikte bırakmanızdır. Sizlerin bu coşkusunu gördükçe yaptığımız her yatırımın ne kadar doğru olduğunu bir kez daha görüyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek Muhammed Hüseyin Öner Parkı hizmete açıldı. Açılışın ardından çocuklar yeni oyun alanları ve halı sahada doyasıya eğlenirken, aileler de mahalleye kazandırılan yeni sosyal yaşam alanını gezerek parkın sunduğu imkânları yakından inceleme fırsatı buldu. Böylece 11 yaşındaki Muhammed Hüseyin Öner'in hayaliyle başlayan hikâye, bugün yüzlerce çocuğun ortak mutluluğuna dönüşerek Yavuz Selim Mahallesi'ne kalıcı bir eser olarak kazandırıldı.