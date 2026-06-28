Arnavutköy Belediyesi tarafından ilçenin dört farklı mahallesinde yapımı tamamlanan park ve spor alanları, düzenlenen toplu açılış töreniyle hizmete açıldı. Toplam 6 bin 400 metrekarelik alanda hayata geçirilen projelerle 2 bin 800 metrekare spor alanı ve 1 bin 400 metrekare yeşil alan Arnavutköylülerin hizmetine sunuldu.

Arnavutköy Belediyesi tarafından Deliklikaya Mahallesi’nde Yasin Börü Parkı, İslambey Mahallesi’nde Gökbey Parkı, Boğazköy Mahallesi’nde Hürkuş Parkı ve İmrahor Mahallesi’nde Arkent Parkı için toplu açılış töreni düzenlendi. Açılış programına Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu’nun yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Candaroğlu: “Son İki Yılda Yaklaşık 25 Yeni Parkı Hizmete Açtık”

Toplu açılış töreninde konuşan Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, göreve geldikleri günden bu yana çocuklar ve gençler için güvenli sosyal yaşam alanları oluşturmaya öncelik verdiklerini belirterek, son iki yılda ilçe genelinde yaklaşık 25 yeni parkın vatandaşların hizmetine sunulduğunu söyledi.

Arnavutköy’ün 38 mahallesinde hizmet seferberliğini sürdürdüklerini ifade eden Candaroğlu, park ve yeşil alan yatırımlarının yanı sıra eğitimden altyapıya, sosyal donatılardan çevre düzenlemelerine kadar birçok projeyi hayata geçirdiklerini belirtti.

“Deliklikaya’nın Beklediği Hizmetler Hayata Geçiyor”

Deliklikaya Mahalle Muhtarı konuşmasında, mahalleye kazandırılan Yasin Börü Parkı’nın çocuklar ve aileler için önemli bir ihtiyacı karşılayacağını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti. Deliklikaya’da uzun yıllardır beklenen imar çalışmalarının başlaması ve peş peşe hayata geçirilen yatırımların mahalle adına büyük bir kazanım olduğunu ifade eden muhtar, parkın yanı sıra devam eden projelerin de Deliklikaya’nın geleceğine değer katacağını söyledi.

Dört Mahalleye Yeni Sosyal Yaşam Alanları

Toplu açılış töreniyle hizmete alınan projeler kapsamında toplam 6 bin 400 metrekarelik yeni yaşam alanı oluşturuldu. Parklarda 2 bin 800 metrekare spor alanı, 1 bin 400 metrekare yeşil alanın yanı sıra halı saha, basketbol ve voleybol sahaları, çocuk oyun alanları, fitness alanları, yürüyüş yolları ve dinlenme alanları yer aldı. Her yaştan vatandaşa hitap edecek şekilde tasarlanan projeler, mahallelerin sosyal yaşamına yeni bir değer kazandırdı.

Deliklikaya’ya Yeni Yatırımlar Geliyor

Deliklikaya Mahallesi’nde yürütülen çalışmalara da değinen Candaroğlu, uzun yıllardır beklenen imar çalışmalarının ilk etabının tamamlandığını, ikinci etap planlarının da tamamlanarak ilgili bakanlığa gönderildiğini söyledi.

Candaroğlu, Deliklikaya Millet Bahçesi’nin kısa süre içerisinde yapımına başlanacağını belirterek, içerisinde kapalı pazar alanı, otopark, Arnavutköy Belediyesi Sanat ve Meslek Edindirme Kursları (ASMEK) ile ARNAÇOCUK Anaokulu’nun yer alacağı yeni yaşam kompleksinin yapım sürecine geçildiğini ifade etti. Deliklikaya Semt Konağı’nın inşaatının başladığını, taziye evinin ise kısa süre içerisinde hizmete açılacağını belirten Candaroğlu, mahalleye yönelik yatırımların aralıksız devam edeceğini vurguladı.

Konuşmaların ardından yapılan duanın ardından kurdele kesilerek dört parkın toplu açılışı gerçekleştirildi.